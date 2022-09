Desde el estreno de “House of the Dragon”, el 21 de agosto de 2022, los fanáticos de “Game of Thrones” y la nueva serie de HBO Max están pendientes de todos los detalles de la ficción inspirada en la saga de George RR Martin, lo que incluye a los actores que conforman el reparto principal.

Una de ellas es Emily Carey, quien interpreta a Alicent Hightower, la segunda esposa del rey Viserys I, en la primera parte de la primera temporada. Aunque en la serie debe renunciar al amor para seguir los ambiciosos planes de su padre, en la vida real, la actriz británica de 19 años vive una adorable historia de amor con Kelli Marie.

Emily Carey y su novia aparecieron juntas en la alfombra roja del estreno de “House of the Dragon”. Ambas lucían espectaculares y tras el evento se dedicaron tiernos mensajes en Instagram. Para saber más sobre Kelli Marie y su relación con la actriz que da vida a Alicent Hightower sigue leyendo.

Kelli Marie y Emily Carey en la alfombra roja del estreno de "House of the Dragon" (Foto: Emily Carey/ Instagram)

¿QUIÉN ES KELLI MARIE?

Kelli Marie nació el 27 de octubre de 2002 en Coventry, Inglaterra, es decir tiene 19 años. Se trata de una cantautora que empezó a escribir sus propias canciones desde los 10 años, y según Gossip Next Door, lanzó su primer EP titulado “Under The Same Stars” cuando tenía 12 años.

Dos años más tarde, arrasó en el Top 10 de la lista country del Reino Unido. Después optó por el R&B y ha sido telonera de cantantes como Demi Lovato, Jess Glynne y Take That.

Tras aparecer en el programa de la BBC “Got What It Take” en 2017, fue admitida en el British and Irish Modern Music Institute (BIMM) en Birmingham.

Cuando participó en el show “The X Factor” hizo derramar unas lágrimas a la cantante Nicole Scherzinger con un tema original. Su primer sencillo se titula “Look At Me” y actualmente es integrante de la banda “Real Like You”.

Kelli Marie junto a las integrantes de su banda musical (Foto: Kelli Marie/ Instagram)

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON EMILY CAREY?

Emily Carey y Kelli Marie aparecieron juntas por primera vez a principios de mayo de 2022 en una fotografía que la actriz de “House of the Dragon” compartió en su cuenta oficial de Instagram.

En junio de 2022, publicó una serie de imágenes de ambas pasando tiempo juntas. La foto estaba acompañada del siguiente mensaje: “Chicas sonrientes con maquillaje a medio terminar”.

Y por supuesto se mostraron juntas en el estreno de la serie precuela de “Game of Thrones”. “Alerta de novia orgullosa. Quiero decir una gran gran gran felicitación a Emily Carey. Lo has hecho increíble en este último tramo de prensa. El espectáculo es absolutamente irreal y no puedo esperar a que otras personas vean tu talento. Gracias por dejarme compartir este momento contigo. Estoy tan orgullosa de ti”, escribió Kelli Marie en su cuenta de Instagram tras el evento.