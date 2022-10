La primera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) acaba de finalizar y el último episodio ha dado varios indicios de lo que sucederá en la siguiente entrega. Uno de ellos es la interacción que tiene Daemon Targaryen con el dragón Vermithor.

El episodio 10, titulado “The Black Queen” (“La reina negra” en español), se estrenó el domingo 23 de octubre en la plataforma de HBO Max. El final de temporada presentó varios eventos que serán importantes en el futuro.

En un momento, cuando se discute qué estrategia tomar como defensa contra el bando de los Verdes, Daemon Targaryen menciona que tienen varios dragones adultos en Rocadragón que podrían ser de utilidad en la guerra si consiguen nuevos dragones para ellos.

Posteriormente, el príncipe busca a Vermithor, el dragón del rey Jaehaerys I Targaryen, donde le canta una canción en alto valyrio. Esto hace referencia a lo que sucede en “Fuego y Sangre” el libro de George R.R. Martin en el que se basa “House of the Dragon”.

Daemon Targaryen se acerca al dragón Vermithor. Escena del capítulo 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SERÁN LOS NUEVOS JINETES DE DRAGÓN EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

En la obra original, es Jacaerys Velaryon quien tiene la idea de buscar nuevos jinetes para las bestias aladas. Primero buscan entre posibles hijos ilegítimos de algún Targaryen, a quienes llamaban “Semillas de dragón”.

De ahora en adelante, si la serie decide apegarse al canon, el bando de los Negros logrará sumar 4 dragones a sus filas. A continuación, les explicaremos quiénes serán sus nuevos jinetes, tal como lo vemos en la imagen principal realizada por Enife.

4. Ulf White

Ulf White (también conocido como Ulf el Blanco, debido al color de su cabello) era un soldado de Rocadragón cuando inició la Danza de Dragones. Al momento en que se intenta reclutar a nuevos jinetes de dragón, Ulf logra montar a Silverwing (Ala de Plata), que antes perteneció a la reina Alysanne Targaryen.

En un inicio, Ulf ayudará a los Negros a librar algunas batallas, pero ¿será alguien en quien puedan confiar?

3. Hugh Hammer

Hugh Hammer (también conocido como Hugh el martillo) tenía un gran tamaño, fuerza y su arma era un martillo de guerra. Cuando inició la Danza de los Dragones, trabajaba como herrero en Rocadragón.

Se sospechaba que también era un bastardo Targaryen, pues tenía el cabello casi blanco y fue capaz de montar a Vermithor, el dragón del rey Jaehaerys I Targaryen que vimos en el episodio 10 de “House of the Dragon”. Era un hombre muy violento, que no sabía leer ni escribir, y tendrá lealtades cambiantes.

2. Nettles

Nettles (también conocida como Netty) también era una “Semilla de dragón”, aunque no tenía el cabello valyrio. Por el contrario, poseía el cabello negro y la piel marrón. De acuerdo con los registros, sus facciones faciales hacían que “no pudiera llamársele bonita”. Sin embargo, era temeraria e inteligente.

Cuando inicia la Danza de Dragones, Nettles tiene solo 16 años y logró montar a uno de los dragones más salvajes que se encontraban en Rocadragón. Sheepstealer (Robaovejas) nunca había tenido jinete antes. Ella logró domarlo con mucho ingenio y paciencia, pues todos los días, le llevaba ovejas para que se alimentara.

Esta jinete de dragón tendrá una relación particularmente cercana con Daemon Targaryen, lo cual no será del agrado de su esposa, Rhaenyra Targaryen.

1. Addam de Hull

Addam de Hull (posteriormente nombrado Addam Velaryon) era un bastardo de Marcaderiva que fue llevado hasta Rhaenyra Targaryen por el propio Corlys Velaryon cuando empezaron a buscar nuevos jinetes de dragón.

La Serpiente Marina aseguraba que era el hijo ilegítimo del fallecido Laenor Velaryon, aunque todos sospechaban que era su propio bastardo. Cuando inicia la Danza de Dragones, Addam tiene 15 años, pero logra montar a Seasmoke (Bruma).