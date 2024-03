La verdadera batalla está por comenzar y, definitivamente, estará llena de fuego y sangre. La temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) no solo presentará a nuevos personajes, sino también a nuevos dragones que combatirán en esta desgarradora guerra civil Targaryen. En medio de la lucha entre los bandos de los Negros y los Verdes, el deseo de obtener más jinetes de dragón para combatir en las batallas es evidente. Es aquí donde entra en escena la figura legendaria de Silverwing, la dragona de escamas plateadas, cuya historia se remonta a épocas antiguas. Por ello, si quieres conocer quiénes fueron sus jinetes antes, cuántos años tiene y qué papel ha tenido en otras batallas, no te pierdas esta nota.

Aunque no alcanza la antigüedad de algunos de sus predecesores, como Vhagar, el dragón de Aemond (y antes de Laena Velaryon), Silverwing despierta admiración y temor con su imponente presencia.

Además, es mayor que otros dragones más jóvenes como los de Rhaenyra y Daemon. Definitivamente, promete desempeñar un papel fundamental en los eventos venideros de esta épica saga.

¿QUIÉN FUE LA JINETE ANTERIOR DE SILVERWING?

Silverwing no ha sido montada desde su anterior jinete, quien era, nada más y nada menos, que Alysanne Targaryen, también conocida como la Buena Reina. Tal como lo narra George R.R. Martin en “Fuego y Sangre”, ella fue la hermana y esposa del rey Jaehaerys I, es decir, era la abuela de Viserys I y bisabuela de Rhaenyra.

Alysanne y Jaehaerys I Targaryen retratados en "Fuego y Sangre" (Foto: Douglas Wheatley)

Como es costumbre entre los Targaryen, el huevo de Silverwing fue puesto en la cuna de Alysanne cuando era una bebé en 36 d.C. El huevo reventó y de él salió un dragón de escamas plateadas que formó una relación inigualable con la entonces princesa.

LAS BATALLAS DE SILVERWING

Cuando Alysanne era joven, ella, su hermano Jaehaerys y su madre Alyssa Velaryon, eran rehenes de la reina madre Visenya durante el mandato usurpador de Maegor I Targaryen. Tras la muerte de la legendaria Visenya (sí, una de las esposas de Aegon el Conquistador), los tres escaparon en sus dragones, Silverwing y Vermithor.

Tras la muerte de Maegor y durante el gobierno del Consejo, Jaehaerys y Alyssane se escaparon en sus dragones para casarse, sin el permiso de la reina regente Alyssa y la Mano del Rey Rogar Baratheon.

SILVERWING ACOMPAÑÓ A ALYSANNE EN SUS VIAJES

Cuando era joven Alysanne Targaryen, gobernó Poniente junto a su esposo e instauró leyes importantes para las mujeres del reino. Viajó por todos los reinos en su dragón Silverwing, incluso yendo sola al Norte y visitando la Muralla.

Silverwing llevó a Alysanne Targaryen por sus viajes por todo Poniente (Foto: Green Ronin Publishing)

La última vez que Alysanne la montó fue en el 93 d.C. cuando ya era demasiado anciana para seguir siendo su jinete. La dragona permaneció sin montura desde la muerte de la reina en 100 d.C.