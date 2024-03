Después de una larga espera, HBO finalmente lanzó el tráiler oficial de la segunda temporada de “House of the Dragon” y, para mi sorpresa, no fue solo uno, sino dos avances: Negro y Verde. Cada uno mostraba un pequeño vistazo de lo que se viene en los nuevos episodios de la serie de Max, desde la perspectiva de cada bando de la guerra conocida como la Danza de Dragones. Las imágenes no solo muestran el nivel de producción, sino que también esconden algunas pistas sobre los eventos más importantes de esta entrega. ¿Quieres conocerlos? Aquí te detallo todos los easter eggs.

Por si no lo sabías, este spin-off del universo de “Canción de hielo y fuego” en realidad se basa en un libro de George R.R. Martin llamado “Fuego y Sangre”, donde se detallan los primeros 150 años de la dinastía Targaryen.

Es durante este periodo, ocurre una de las guerras civiles más devastadoras, conocida como la Danza de Dragones que, en realidad, empezará con esta segunda temporada. Si quieres saber lo que se avecina, sin muchos spoilers, continúa leyendo.

PRIMERO, MIRA EL TRÁILER NEGRO DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

AHORA EL TRÁILER VERDE DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

LAS PISTAS QUE DIERON LOS TRÁILERS DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

1. La decisión Cregan Stark

Uno de los avances más importantes que dio el tráiler negro fue la aparición de Cregan Stark junto a Jacaerys Velaryon. En octubre de 2023, habían confirmado que el personaje sería interpretado por Tom Taylor, por lo que era inminente que dieran un pequeño guiño sobre la aparición del Señor de Invernalia de aquella época.

Cregan Stark junto a Jacaerys Velaryon en la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

En la primera temporada, Lucerys fue enviado a Bastión de Tormentas para obtener la lealtad de la Casa Baratheon; Jacaerys, el mayor de los hijos de Rhaenyra, fue enviado al norte para convencer al arisco Cregan Stark de unirse a las fuerzas de los Negros. Además, en “Fuego y Sangre”, se explica que el heredero Velaryon pasa varios meses en Invernalia, lo que explica que en el tráiler aparezca con el cabello largo.

Tal como se dice en las imágenes promocionales de esta entrega, “Todos deben elegir”, haciendo referencia que las grandes Casas y guerreros deberán escoger un bando. Lo mismo sucede con los Stark. ¿Quieres saber la respuesta y más sobre este nuevo personaje?

2. Los verdes sufrirán un duro golpe

Los que hemos leído “Fuego y Sangre” sabemos el terrible suceso que está por venir y el tráiler de la temporada 2 ya nos dio un guiño con un par de escenas de un funeral celebrado por los Verdes, en el que se puede ver a Alicent Hightower y Helaena Targaryen de luto.

El funeral que se puede ver en el tráiler de la temporada 2 "House of the Dragon", es de un miembro de los Verdes (Foto: HBO)

Además, vemos dos figuras muy sospechosas caminando por unos pasajes secretos que solo recuerdan bastante a los que vimos en Desembarco del Rey en la primera temporada, cuando Rhaenyra escapaba del castillo.

Sangre y Queso serán determinantes en la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Como no quiero arruinarles lo que está por venir, solo diré que los personajes Sangre y Queso tendrán gran importancia.

3. La búsqueda de jinetes

Desde el final de la temporada 1 de “House of the Dragon”, ya se había dado una pista que la búsqueda de nuevos jinetes sucedería en la nueva entrega. En el episodio 10, cuando se discute qué estrategia tomar como defensa contra el bando de los Verdes, Daemon Targaryen menciona que tienen varios dragones adultos en Rocadragón que podrían ser de utilidad en la guerra si consiguen nuevos dragones para ellos. Posteriormente, el príncipe busca a Vermithor, el dragón del rey Jaehaerys I Targaryen, donde le canta una canción en alto valyrio.

Sin embargo, en el tráiler de la temporada 2, se puede ver también un nuevo dragón muy especial de color plateado: Silverwing (Ala de Plata).

Silverwing será uno de los nuevos dragones que aparecerá en la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Esta bestia ancestral perteneció a la reina Alysanne Targaryen, pero ahora tendrá a un nuevo jinete. Si quieres conocer más sobre esto, te recomiendo leer mi nota sobre los dragones y maestros que se suman a la segunda entrega.

4. La pelea por Harrenhal

Otras escenas que aparecieron fugaz, pero recurrentemente en los tráiler, fueron de algunos personajes y dragones en Harrenhal, la fortaleza quemada que antes fue hogar de Lyonel Strong, la Mano del Rey, hasta que murió en un incendio junto a su hijo mayor, Harwin.

En la temporada 2 de "House of the Dragon", Aemond Targaryen querrá enfrentarse a su tío Daemon (Foto: HBO)

Dado que Larys Strong, la nueva cabeza de su Casa, reside en la Fortaleza Roja como consejero de los Verdes, Simon Strong, su tío abuelo está a cargo de Harrenhal en su ausencia. Este personaje ya fue confirmado y será interpretado por Simon Russell Beale.

A lo largo de la historia de los Siete Reinos, Harrenhal siempre ha sido una posición estratégica durante las guerras, por lo que era común que los bandos tratasen de tomar el control. Lo mismo sucede en la Danza de Dragones, donde Daemon y Aemond Targaryen tendrán un juego de gato y ratón por el control de la zona.

Además, puede que aquí también conozcamos a otro personaje importante, Alys Rivers, quien también ha sido confirmada.

SOBRE EL AUTOR Gianella Altuna Periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Interesada en temas culturales como el cine y series. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.