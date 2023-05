La temporada 2 de “House of the Dragon” dará inicio, oficialmente, a la Danza de Dragones, como se le conoce a la guerra civil Targaryen. La serie de HBO Max también tendrá nuevos personajes y uno de ellos es Gwayne Hightower.

Al final de la primera entrega de la precuela de “Game of Thrones”, el asesinato de Lucerys Velaryon a manos de su tío Aemond Targaryen hizo que Rhaenyra finalmente se decida a tomar armas en contra de los que usurparon su trono.

En un principio, se pensó que Gwayne Hightower no formaría parte de la serie pues, según “Fuego y Sangre” (el libro en que se basa), es un personaje que debió haber aparecido durante algunos eventos de la temporada 1.

Sin embargo, HBO confirmó que han elegido a Freddie Fox como el actor que le dará vida. El intérprete inglés ha formado parte de títulos como “White House Farm” y “Worried About the Boy”.

¿QUIÉN ES GWAYNE HIGHTOWER?

Gwayne Hightower es el hijo de Otto Hightower y hermano de Alicent Hightower. Cuando su padre fue nombrado Mano del Rey, el joven también acompañó a su familia a Desembarco del Rey, donde trabajó como oficial de la Guardia de la Ciudad.

Aunque no mostró su rostro, Gwayne Hightower fue el caballero que participó en el torneo del primer episodio de “House of the Dragon” que llevaba el símbolo de su casa y quien fue derrotado fácilmente.

La pequeña aparición que tuvo Gwayne Hightower en la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES DE GWAYNE HIGHTOWER

Nombre: Gwayne Hightower.

Fecha de nacimiento: 96 DC o antes.

Filiación: Casa Hightower.

Padre: Otto Hightower.

Hermana: Alicent Hightower.

Facción: Los Verdes.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ GWAYNE HIGHTOWER EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Después de que Aegon II Targaryen fuera coronado como rey, declarando la guerra a su hermana Rhaenyra, los Verdes empezaron a mover sus fichas para tomar control de Poniente, pero también de la capital.

Un factor importante para mantener el orden era la Guardia de la Ciudad, la cual estaba comandada por Sir Luthor Largent, quien había trabajado con Daemon Targaryen cuando él estaba a cargo.

Por ello, Otto Hightower nombró a Gwayne el segundo en poder. De esta forma, el hijo de la Mano del Rey podía espiar al Comandante y verificar si había signos de lealtad hacia Daemon y los Negros.