La segunda temporada de “House of the Dragon” traerá nuevos personajes y, conforme pasan los meses, se confirma la participación de más actores. Uno de ellos es Tom Taylor, quien estará a cargo de dar vida a Cregan Stark.

En “Game of Thrones”, pudimos conocer a diversos miembros de la familia que gobierna el Norte. Sin embargo, en el spin-off sobre la Danza de Dragones, los miembros de la legendaria casa casi no han sido mencionados.

Esto cambiará en la próxima entrega, en donde conoceremos a Cregan Stark, el Lord de Invernalia, a quien Jacaerys Velaryon deberá convencer para que se una a las filas del bando de los Negros, es decir, el de Rhaenyra Targaryen.

La responsabilidad de interpretar a este arisco, pero leal guerrero, cayó en manos de Tom Taylor y aquí te contamos más sobre el actor.

1. ¿QUIÉN ES TOM TAYLOR?

¿Quién es este joven talento británico? Pues bien, Tom Taylor nació el 16 de julio de 2001 y ha estado conquistando la pantalla grande y chica desde entonces.

Este actor inglés ha dejado su huella en la industria cinematográfica con papeles notables. Lo recordamos por su interpretación de Jake Chambers en “The Dark Tower”, una adaptación de la épica obra de Stephen King.

Pero eso no es todo, porque Tom está a punto de sumergirse en las intrigas y dragones de Poniente, ya que asumirá el papel de Cregan Stark en “House of the Dragon”.

Así que, prepárate para ver más de este joven talento en la pantalla y descubrir hasta dónde lo llevarán sus habilidades actuales.

Tom Taylor es originario de Surrey, Inglaterra (Foto: Tom Taylor / Instagram)

2. DATOS PERSONALES DE TOM TAYLOR

Nombre completo: Tom Taylor.

Tom Taylor. Cumpleaños: 16 de julio.

16 de julio. Año de nacimiento: 2001.

2001. Lugar de nacimiento: Surrey, Inglaterra.

Surrey, Inglaterra. Personaje en HOTD: Cregan Stark.

Cregan Stark. Instagram: @tomtaylor1607

3. ESTUVO A APUNTO DE DEJAR LA ACTUACIÓN

¿Tom Taylor estuvo a punto de dejar la actuación? Pues, sí, parece que casi abandonó su sueño en las tablas.

En 2013, Tom Taylor dejó de asistir a la escuela de drama, pero el destino le tenía reservada una sorpresa. Su antigua profesora, Rachel Bell, del Secret Stage School en Camberley, le informó que un agente estaba por visitar la escuela para entrevistas. Tom no se dejó intimidar, se presentó a la audición y, ¡voilà!, ¡fue fichado por su primer agente!

Así que, a veces, el destino puede jugar trucos inesperados, y en este caso, Tom Taylor no dejó que la oportunidad pasara de largo.

4. SU PRIMER PAPEL FUE EN “CASUALTY”

¿Sabes cuál fue el primer papel de Tom Taylor en la televisión? Fue en la popular serie británica “Casualty”.

Tom interpretó a Tristan Miles en el episodio “Nacer con suerte” (“Born Lucky” en inglés). Para quienes no estén familiarizados, “Casualty” es un emocionante drama médico de la BBC ambientado en el ficticio Hospital Holby City. La trama se centra en el personal y los pacientes del Departamento de Accidentes y Emergencias (A&E) del hospital.

Así que, aunque comenzó con un pequeño papel en la televisión, Tom Taylor ha recorrido un largo camino desde entonces y sigue conquistando el mundo del entretenimiento.

5. SU PRIMER ROL PROTAGÓNICO

El ascenso de Tom Taylor en el mundo de la actuación no se detuvo en un pequeño papel. Su primer rol protagónico fue un gran paso adelante.

Tom interpretó a Tom Foster, el hijo de 13 años del personaje principal, Gemma Foster, en la exitosa serie británica “Doctor Foster”. Esta serie es un thriller psicológico británico que mantuvo a los espectadores en vilo con su intrigante trama.

La historia de la serie está inspirada en el antiguo mito griego de Medea, una esposa despechada que mata a sus hijos y envenena a la nueva esposa de su esposo. “Doctor Foster” es una montaña rusa emocional que te mantiene al borde de tu asiento y Tom Taylor deslumbró en su papel como parte central de la trama.

6. OTROS PAPELES IMPORTANTES DE TOM TAYLOR

¡Tom Taylor no se detiene! Además de sus roles en “Doctor Foster” y “Casualty,” ha acumulado otros papeles importantes en su joven carrera.

Interpretó a la versión joven de Uhtred en “The Last Kingdom”, sumergiéndose en el mundo de las intrigas vikingas. También asumió el papel de la versión joven de Martin en “Legends”, lo que sin duda lo convirtió en un destacado actor juvenil.

Pero eso no es todo, Tom también fue Albie Petersen en “Us,” y dio vida a Finn Harding en “Close to Me”. Su versatilidad actoral y su talento han dejado una marca en una variedad de producciones, y es emocionante verlo crecer y evolucionar en la industria del entretenimiento.

7. TOM TAYLOR TOCA LA GUITARRA

Tom Taylor es un hombre de muchos talentos. Además de su creciente éxito en la actuación, también es un apasionado de la música. En sus redes sociales, ha compartido su amor por la música, mostrando que no solo actúa, ¡sino que también toca la guitarra acústica!

Tom Taylor tocando la guitarra (Foto: Tom Taylor / Instagram)

Es genial ver a las estrellas demostrar sus habilidades en diferentes campos, y en el caso de Tom, su amor por la música es una faceta adicional de su versatilidad. Quién sabe, tal vez pronto lo veamos en un proyecto musical sorpresa.

8. FOTOS DE TOM TAYLOR