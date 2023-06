Si pensaban que en la primera entrega de “House of the Dragon” faltaron batallas, definitivamente lo obtendrán en la temporada 2 cuando inicie la Danza de Dragones. La serie de HBO Max presentará a nuevos personajes, pero también veremos más de algunos que han tenido pequeñas apariciones, como Bartimos Celtigar.

En el último episodio, titulado “La reina negra”, Lord Celtigar tuvo algunas líneas cuando estuvo presente en el Consejo Negro que evaluaba las estrategias de Rhaenyra Targaryen en Rocadragón.

Es interpretado por Nicholas Jones. El actor inglés también ha sido Charles Wilson en “The Crown” y Sir John Simon en la película “Darkest Hour”.

¿QUIÉN ES BARTIMOS CELTIGAR?

Bartimos Celtigar es el Señor de Claw Isle (Isla Zarpa en español) y el líder de la ancestral Casa Celtigar, otra familia proveniente de Antigua Valyria.

Cuando inicia la Danza de dragones, el personaje tenía edad avanzada, pero su ingenio contribuyó mucho al bando de los Negros, pues formó parte del consejo.

Lorent Marbrand, maestre Gerardys y Lord Bartimos Celtigar en el episodio 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

DATOS DE BARTIMOS CELTIGAR

Nombre: Bartimos Celtigar

Bartimos Celtigar Títulos: Señor de Claw Isle, Maestro de la Moneda

Señor de Claw Isle, Maestro de la Moneda Fecha de defunción: 130 D.C.

130 D.C. Filiación: Casa Celtigar.

Casa Celtigar. Facción: Los Negros.

¿POR QUÉ BARTIMOS CELTIGAR ES IMPORTANTE EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Aunque no estamos seguros cuánto abarca la temporada 2 de “House of the Dragon”, en “Fuego y Sangre”, el libro de George R.R. Martin en que se basa la serie, Bartimos Celtigar es uno de los miembros más importantes del Consejo de Rhaenyra Targaryen.

Cuando los Negros tomaron control de Desembarco del Rey, Celtigar fue nombrado tesorero y Maestro de la Moneda. Esta era una complicada posición, considerando que habían encontrado las bóvedas reales vacías, ya que los Verdes habían dividido el oro en tres partes.

Bartimos Celtigar en Rocadragón en el episodio 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ BARTIMOS CELTIGAR ERA TAN ODIADO POR LOS CIUDADANOS?

Bartimos Celtigar no era odiado ser particularmente violento o cruel, como sabemos puede ocurrir con nobles en el universo de “Canción de Hielo y Fuego”. El personaje era repudiado por los ciudadanos de Desembarco del Rey por los fuertes impuestos que instauró debido al desfalco realizado por los Verdes.

Los tributos sobre el vino y la cerveza fueron duplicados y las tarifas del puerto triplicadas. Los propietarios de tiendas también debían pagar una tarifa de funcionamiento y los dueños de las posadas debían pagar una moneda de plata por cada cama que tenían en su establecimiento.