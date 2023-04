La temporada 2 de “House of the Dragon” traerá nuevos personajes y algunos de ellos ya han sido confirmados. Gayle Rankin es una de las actrices que se suma al reparto de la serie de HBO Max como Alys Rivers, quien jugará un rol importante en el bando de los Verdes.

En el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, se rumoreaba que Alys Rivers había sido un hija ilegítima de la Casa Strong, aunque esto deberá ser confirmado o negado por la serie.

La revista Variety también compartió en exclusiva a más personajes como Sir Simon Strong (Simon Russell Beale), el tío de Lyonel Strong, quien se queda a cargo de Harrenhal en ausencia de Larys.

Asimismo, Freddie Fox interpretará a Gwayne Hightower, el hermano de la reina Alicent, mientras que Abubakar Salim dará vida a Alyn de Hull, un marinero de los Velaryon que tendrá un papel vital en la historia de la “Danza de los dragones”.

¿QUIÉN ES GAYLE RANKIN?

Gayle Rankin es una actriz escocesa que es conocida por haber interpretado a Sheila en la serie “Glow” y a la reina Victoria en la película “The Greatest Showman”.

Gayle Rankin como la mujer lobo Sheila en "Glow" (Foto: Netflix)

DATOS PERSONALES DE GAYLE RANKIN

Nombre: Gayle Rankin

Lugar de nacimiento: Escocia, Reino Unido

Educación: Julliard

GAYLE RANKIN ESTUDIÓ EN JUILLIARD

En una entrevista con Interview Magazine, Gayle Rankin reveló que gran parte de su preparación como actriz fue durante sus estudios en Juilliard, la prestigiosa escuela de artes ubicada en la ciudad de Nueva York. Esto mientras hablaba de su participación en la obra de teatro de “Hamlet”.

“Sam (Gold) y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos, somos amigos, los dos fuimos a Juilliard, aunque no al mismo tiempo”, contó en el 2017.

LA CARRERA DE GAYLE RANKIN

Gayle Rankin participó en la televisión por primera vez en un episodio de “Law & Order: Special Victims Unit”.

Sin embargo, su popularidad no llegó hasta que interpretó a la mujer lobo, Sheila, en la serie de Netflix, “Glow”, el cual estuvo en emisión por tres temporadas.

En el 2017, Rankin tuvo varias participaciones en pantalla grande, pues formó parte de “The Meyerowitz Stories”, cinta dirigida por Noah Baumbach, y en “The Greatest Showman”, protagonizada por Hugh Jackman.

Desde entonces, sus trabajos han sido cada vez más frecuentes, sumando títulos como “Irreplaceable You”, “In a Relationship” y “Her Smell”.

Además, “House of the Dragon” no será la primera vez que la actriz colabore con HBO Max, pues en el 2020, interpretó a Emily Dodson en “Perry Mason”.

Gayle Rankin como Emily Dodson en “Perry Mason” (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES ALYS RIVERS, EL PAPEL DE GAYLE RANKIN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Según los escritos del Gran Maestre Munkun dentro de “Fuego y Sangre”, el padre de Alys Rivers fue el fallecido Lyonel Strong, lo que la convertiría en la media hermana de Harwin y Larys. Sin embargo, como la novela de George R.R. Martin se basa en rumores, no se sabe a ciencia cierta cuáles son verdad y cuáles son mentira.

Lo que sí se sabe es que ella vivió en Harrenhal, donde trabajó como nodriza. Sin embargo, se decía que tenía poderes sobrenaturales, como poder ver visiones del futuro y verse mucho más joven que la edad que realmente tenía.