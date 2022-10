En el caso de “Game of Thrones”, el final de la serie de HBO Max se mantenía un misterio porque George R.R. Martin no había terminado de escribir la saga de “Canción de Hielo y Fuego”. Aunque la historia en la que se basa “House of the Dragon” ya fue publicada, hay algo que hace difícil predecir qué sucederá, incluso si leen el libro.

A partir de la temporada 5 de “Game of Thrones”, se dijo que el programa de televisión y la obra original tomarían rumbos separados. Dado el largo tiempo que demoraba el autor para publicar cada tomo, los productores de HBO tuvieron que crear su propio final, el cual fue muy criticado.

Después de más de 10 años, Martin todavía no ha anunciado una fecha para la publicación de “Vientos de Invierno”, la continuación de “Danza de dragones”. En el ínterin, publicó otras obras que han ampliado el universo fantástico que creó.

Uno de ellos es “Fuego y Sangre”, la primera de dos partes que cuenta la historia de la dinastía Targaryen. “House of the Dragon” muestra los hechos a partir del reinado de Viserys Targaryen, por lo que solo es un fragmento del libro.

Aunque la historia completa de los eventos de la Danza de Dragones ya se ha publicado en dicho tomo, tiene una característica particular que dificulta a los lectores predecir lo que sucederá en la serie.

¿POR QUÉ NO SE SABE QUÉ PASARÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Cuando se adapta una obra, no siempre se mantienen los hechos originales, lo cual a veces resulta negativo o positivo. Hasta el momento, “House of the Dragon” se ha mantenido relativamente fiel a “Fuego y Sangre”, sobre todo considerando que George R.R. Martin está mucho más involucrado en la producción y creación de la serie, pues trabaja de la mano con Ryan Condal.

Sin embargo, la incertidumbre no reside en los cambios que puedan hacer los productores del programa, sino en el libro en sí. A diferencia de la saga de “Canción de hielo y fuego”, “Fuego y Sangre” es contado como una recopilación supuestamente realizada por el archimaestre Gyldayn de la Ciudadela.

Como todo compendio histórico, se utilizan diversas fuentes para armar el rompecabezas de los hechos. En el caso de la Danza de Dragones, se alude a los escritos de Hongo, el bufón de la corte, Grand Maestre Munkun y Septon Eustace. Por ello, no se sabe en realidad cuál de todos sus relatos es el verdadero, lo que deja mucho a la especulación del lector y la decisión que tome la serie.

Durante un programa de podcast llamado “History of Westeros”, George R.R. Martin comentó que esto se podía hacer en los libros, pero que la serie debía tomar un rumbo fijo.

“En cierto punto, tuve la idea ‘¿por qué no hago todas las versiones?’ Porque la historia es incierta. Haré todas las versiones y será muy divertido para mí”, contó el autor durante la conversación. “Pero (los showrunner Ryan Condal y Miguel Sapochnik), cuando estaban adaptándolo, tenían que decidirse por algo”.

George R. R. Martin es el productor ejecutivo de "House of the Dragon". En la fotografía aparece sentado en la nueva versión del Trono de Hierro (Foto: HBO)

Aunque ciertos eventos claves como determinadas muertes o batallas sí son incuestionables y, probablemente, se mantengan en la serie, depende de los creadores de “House of the Dragon” escoger cuál de las versiones les gusta más para la historia que han armado.

¿CUÁLES SON LAS VERSIONES DE “FUEGO Y SANGRE” QUE SE HAN USADO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Hasta el momento, hemos podido ver algunos ejemplos en la elección de estas versiones en la historia, pues incluso han confirmado ciertos eventos que eran simples rumores.

La primera vez de Rhaenyra Targaryen

El primero es con quién tiene relaciones sexuales Rhaenyra Targaryen. En los libros, dada las diferentes versiones, no se sabe si la princesa tuvo un encuentro con su tío Daemon, con Sir Criston Cole o con Harwin Strong.

No obstante, la serie decidió tomar aquella en la que Rhaenyra solo aprendió ciertos trucos de su tío y luego sedujo a Criston, quien era su guardia personal en ese momento.

Rhaenyra Targaryen tiene su primera vez con Ser Criston Cole en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

En contraste, se dejó de lado la versión en la que es rechazada por el caballero y, en su lugar, acude a los brazos de Harwin Strong, lo que da sentido a que luego lo eligiera como el padre de sus tres hijos mayores.

Al haber tomado el primer camino y saltarse 10 años en su historia, “House of the Dragon” ha dejado una gran hueco narrativo y de desarrollo de personajes, pues no sabemos el por qué de la relación de Harwin Strong con Rhaenyra.

La causa del incendio de Harrenhal

Otro misterio que ha resuelto la serie es el origen del incendio que cobró la vida de Harwin y Lyonel Strong. En los libros, hay diversos rumores de lo que lo pudo haber ocasionado. Algunos lo atribuyeron a la maldición de Harrenhal, otros pensaron que fue Daemon Targaryen para deshacerse de la competencia, otros que fue Corlys Velaryon e incluso el propio Viserys.

No obstante, “House of the Dragon” optó por la alternativa, que también se mencionó en la obra, en la que Larys Strong mató a su propio hermano y padre, convirtiéndolo en uno de los personajes más maquiavélicos de la historia hasta el momento.