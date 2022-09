El episodio 6 de “House of the Dragon” tuvo un salto de tiempo de casi una década, por lo que omitió parte importante en la historia de algunos personajes. Aunque, en semanas anteriores, nos habían mostrado un claro interés de Harwin Strong por Rhaenyra Targaryen, la serie de HBO Max decidió saltarse el momento en el que esto se vuelve mutuo.

Cuando empieza el episodio, la princesa ya tenía dos hijos y estaba dando a luz al tercero. Aunque nadie se atreve a mencionarlo o aceptarlo explícitamente, hubieron varios indicios que indicaban que el personaje de Ryan Corr es, efectivamente, el padre de los príncipes.

Uno de ellos es la apariencia de los muchachos, quienes tenían el cabello oscuro, en lugar del color rubio platinado de Laenor y la princesa. Otro es que el personaje de Emma D’Arcy utiliza un pasaje secreto que desemboca en la habitación del Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad.

Por supuesto, no podemos dejar pasar las constantes miradas que intercambiaban ambos personajes. Sobre todo cuando Joffrey Velaryon acaba de nacer y Harwin lo carga orgulloso. De forma similar, cuando se despiden, Rhaenyra intenta no revelar su tristeza, pero se puede ver en sutiles gestos que hace.

¿QUÉ TANTO IMPORTA QUE HARWIN STRONG SEA EL PADRE DE LOS HIJOS DE RHAENYRA TARGARYEN?

Aunque no pudimos ver mucho sobre Harwin Strong en esta temporada de “House of the Dragon”, el hecho de que sea el padre de los tres primeros hijos de Rhaenyra Targaryen tiene mucha relevancia para la historia.

No iríamos tan lejos para decir que si Laenor hubiera engendrado a su descendencia la guerra civil no hubiera ocurrido. No obstante, tiene un efecto dominó en algunos de los eventos más sangrientos de la Danza de los Dragones.

Como pudimos ver, los hijos de Rhaenyra fue uno de los argumentos que utilizaron sus opositores, incluyendo a Alicent Hightower, para cuestionar su ascendencia al Trono de Hierro.

Al final del episodio 6 de "House of the Dragon", Harwin Strong se despide de sus hijos y de Rhaenyra Targaryen (Foto: HBO)

Por otro lado, los jóvenes Velaryon tendrán que lidiar, en numerosas ocasiones, con personas llamándolos “bastardos” o “Strong Boys”, un juego de palabra en inglés que utiliza el apellido de Harwin, el cual significa “fuerte”.

ALERTA DE SPOILERS. Esto lo podremos ver en el episodio 7, cuando estalle una discusión entre los hijos de Rhaenyra y Aemond Targaryen. Al final de esta pelea, el niño de Alicent Hightower terminará perdiendo el ojo y la enemistad con Lucerys será perpetua.

El príncipe, quien será uno de los villanos de la serie, nunca olvidará lo que le hizo su sobrino y, eventualmente, se cobrará la deuda con creces.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS HIJOS DE RHAENYRA TARGARYEN Y HARWIN STRONG?

Se dice que en una guerra nunca hay un ganador, pues las pérdidas de ambos lados son inmensurables. Lamentablemente, los jóvenes Velaryon morirán durante la Danza de Dragones.

El primero será Lucerys Velaryon, quien será asesinado por su tío Aemond Targaryen, cuando las estrategias bélicas todavía no habían empezado. La muerte del segundo hijo de Rhaenyra dará inició al derramamiento de sangre y también dejará muy afectada a su madre.

El segundo en caer es Jacaerys Velaryon, quien cae durante un ataque de la Triarquía a Marcaderiva mientras él intenta encontrar a su medio hermano Viserys II Targaryen. La pérdida de su primogénito tiene el efecto contrario en Rhaenyra, quien no había podido participar tanto en la batalla. La noticia la llena de odio y es el punto de quiebre para que ataque Desembarco del Rey.

Finalmente, Joffrey Velaryon también encontrará un final prematuro. Al ser uno de los pocos hijos que le quedaban, Rhaenyra no le permitía exponerse al peligro. Sin embargo, cuando una horda ataca Pozo Dragón, Joff escapa en el lomo de Syrax. Como no era su dragón, la bestia trató de quitarse de encima al jinete desconocido y lo hizo caer desde cientos de metros en el aire.