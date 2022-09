Una creencia que se tiene acerca de los Targaryens es que uno de sus poderes es la inmunidad al fuego. Debido a lo que se vio en “Game of Thrones”, muchos piensan que la conexión de esta familia con sus dragones les permite sobrevivir al fuego ¿Pasa lo mismo en “House of the Dragon”?

Al final de la temporada 1 de “Game of Thrones”, Daenerys Targaryen sobrevivió a la pira funeraria de su esposo Khal Drogo. Aunque su vestimenta quedó hecha cenizas, ella salió ilesa y con tres bebés dragón.

Ya nos habían mostrado que ella tenía cierta resistencia al calor cuando ingresó a la tina llena de agua hirviendo.

En las posteriores entregas, también mostraron otras ocasiones en las que Daenerys sobrevivió a un incendio en Vaes Dothrak, cuando pretendían que la khaleesi se volviera una de las viudas del templo.

Sin embargo, ahora que Laena Velaryon murió a manos de su propio dragón, Vhagar, ha despertado muchas dudas entre los televidentes. Y es que la inmunidad al fuego no sería por la sangre Targaryen de los personajes. A continuación, se los explicamos.

Daenerys Targaryen sobrevivió al fuego en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

¿LOS TARGARYENS REALMENTE SON INMUNES AL FUEGO?

Si bien Daenerys sobrevivió al fuego en diversas ocasiones, no ha sido el caso para todos los Targaryens, incluso en “Game of Thrones”. En la primera temporada, cuando Jon Snow, quien en realidad era Aegon VI Targaryen, tomó una lámpara que se quemaba, se retorció de dolor.

En una entrevista con la revista “Time”, el propio George R.R. Martin afirmó categóricamente que “los Targaryens no son inmunes al fuego” y que Daenerys es llamada ‘la que no arde’ porque “caminó dentro de las llamas y sobrevivió”. Además, en los libros, la reina sí perdió el cabello en esas ocasiones.

En “House of the Dragon”, definitivamente, no son a prueba de fuego, pues varios personajes se han mostrado afectados. En la Guerra de los Peldaños, Daemon se quema con una flecha en llamas y también se menciona que pueden cauterizar (es decir, quemar) las heridas del rey Viserys.

Por ello, podemos afirmar que el hecho de que Daenerys sea inmune al fuego fue una creación de la serie. Mientras tanto, algunos fanáticos han explicado que hizo magia de sangre y por eso pudo sobrevivir.

¿QUÉ ES LA MAGIA DE SANGRE?

En diversas parte de las novelas y la serie, se menciona que las familias de Valyria, incluyendo los Targaryen, hacían magia de sangre. Estos eran un tipo de encantamientos considerados como oscuros, pero poderosos. Al parecer, la magia de sangre era lo que se utilizaba para forjar el Acero Valyrio.

Por ello, se dice que Daenerys utilizó la magia de sangre durante la pira funeraria, pues sacrificó a la bruja que la maldijo. De la misma forma, en el Vaes Dothrak, usó la sangre de los Khals para sobrevivir al fuego.

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON”