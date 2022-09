ALERTA DE SPOILERS. El capítulo anterior de “House of the Dragon” fue, de cierta manera, una serie de tragedias. En esta ocasión, ocurrieron las muertes de Harwin Strong y Laena Velaryon, quienes habían formado una conexión de más de una década con sus respectivas parejas.

Al final del episodio 6, la situación en la que se encontraba Rhaenyra cambia radicalmente. Debió dejar Desembarco del Rey para huir de los rumores sobre el verdadero padre de sus hijos.

De la misma forma, Daemon Targaryen vio por terminado su etapa de familia feliz cuando su esposa tuvo complicaciones en el momento del parto.

El mismo 25 de septiembre se lanzó el avance para el episodio 7 de “House of the Dragon”, por lo que ya tenemos una idea de lo que sucederá el próximo domingo.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 7 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. El funeral de Laena Velaryon

Después de la muerte de Laena Velaryon, Daemon y sus hijas finalmente regresarán a Marcaderiva para llevar los restos de su difunta esposa a sus padres. La mayor parte de la corte se reúne en la isla para la ceremonia, incluyendo a la Viserys, Alicent y sus hijos, al igual que Rhaenyra.

La princesa se reencuentra con Daemon casi una década después y, aunque las muertes de Harwin y Laena han sido recientes, ambos iniciarán un romance.

Mientras tanto, Rhaena, quien todavía no tiene dragón, planea reclamar a Vhagar, la bestia de su madre, para honrar su memoria.

4. Aemond reclama a Vhagar como su dragón

Cuando Rhaena estará a punto de reclamar al dragón de su madre como suyo, Aemond se le adelanta y monta a Vhagar. La gemela le cuenta a su primo Jacaerys que el animal ha desaparecido.

Iniciará un enfrentamiento entre Aemond y los hijos de Rhaenyra y Daemon. En el proceso, el príncipe Targaryen terminará perdiendo uno de sus ojos. Esto despertará la furia de Alicent, quien exigirá un castigo para los hijos de la princesa.

En un momento de la discusión, Alicent Hightower tomará la daga de acero valyrio de Viserys e intentará atacar a Rhaenyra. Aunque no tenía planeado hacerle daño, terminará hiriéndola frente a la corte, lo que la hará quedar en una muy mala posición.

3. Otto Hightower regresa como Mano del Rey

Después de la muerte de Lyonel Strong, Otto Hightower será convocado como la Mano del Rey nuevamente. Ahora Alicent tiene a su más grande aliado de vuelta.

Dado la delicada condición de Viserys, la presencia del personaje de Rhys Ifans inclinará la balanza en favor de los Verdes. Sin embargo, ahora Rhaenyra tendrá el apoyo de Daemon Targaryen y de la Casa Velaryon.

2. Qarl Correy asesina a Laenor Velaryon

En el episodio 7 de “House of the Dragon”, Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen tendrán que despedirse del hijo que les quedaba: Laenor. El heredero de Marcaderiva entrará en una disputa con su amante, Qarl Correy, quien termina asesinándolo. No obstante, ambos cuerpos son hallados sin vida.

1. Rhaenyra y Daemon se casan

Poco después de la muerte de Laenor, Rhaenyra y Daemon Targaryen contraerán matrimonio en una especial ceremonia valyria, en la que sellan sus promesas con sangre.