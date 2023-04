La filmación de la segunda temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) empezó en abril de 2023 en los Estudios Leavesden de Reino Unido. Así todo está en marcha para darle continuación a la serie de HBO Max, que se convirtió en un éxito rotundo en 2022.

El primer capítulo de “House of the Dragon” se emitió el 21 de agosto de 2022 con mucha expectativa y culminó el 23 de octubre del mismo año con mucho éxito. El spin-off de “Game of Thrones” fue renovada para una segunda entrega que poco a poco va revelando algunos detalles.

Un dato que llamó la atención es que un actor clave de la primera temporada de “House of the Dragon” no está en la lista de actores de la temporada 2. ¿De quién se trata? ¿A qué se debe su ausencia? Aquí te lo contamos.

La temporada 1 de "House of the Dragon" llegó a su fin el 23 de octubre del 2022 (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES EL ACTOR DE “HOUSE OF THE DRAGON” QUE NO APARECE EN LA LISTA DEL ELENCO DE LA TEMPORADA 2?

De acuerdo a información de TVLine, el intérprete que no aparece en la lista de actores de la temporada 2 de “House of the Dragon” es Graham McTavish, quien dio vida a Ser Harrold Westerling en la serie de HBO.

Si bien Ser Harrold Westerling no fue un personaje principal durante la temporada 1 de “House of the Dragon”, sí desempeñó un papel clave al final. Así lo pudimos comprobar en el episodio 9, “El Consejo Verde”.

Está en duda la participación del actor Graham McTavish en la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Como se recuerda, en medio del complot para coronar a Aegon Targaryen, Otto Hightower ordenó al Lord Comandante de la Guardia Real que llevara a sus caballeros a Rocadragón y asesinara a la Princesa Rhaenyra. Pero, como muestra de lealtad al difunto rey Viserys, rechazó la orden, entregando su capa blanca.

Esa fue la última vez que el público vio a Ser Harrold en la temporada 1 de “House of the Dragon”. Es importante destacar que no se vio si fue asesinado, lo que significa que posiblemente está vivo en algún lugar.

¿DÓNDE PODRÍA ESTAR SER HARROLD EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

No sería sorprendente ver a Ser Harrold Westerling aparecer en la temporada 2 de “House of the Dragon”, debido a su lealtad a Viserys y, por extensión, a Rhaenyra. Ya que no se confirmó su muerte, él podría volver en un punto clave de la trama.

En una entrevista del 2022 con TVLine , el actor Graham McTavish habló sobre su futuro potencial en el programa, afirmando que había posibilidades para “cualquier número de escenarios “.

Considerando que Ser Harrold ha estado mucho más involucrado en la historia de “House of the Dragon”, a comparación del universo literario original, se puede señalar que el personaje regresará en la temporada 2 de la serie de HBO, según “Screenrant”.

De ser el caso que no regresara, no sería una pérdida impactante o importante dentro del programa ya que hay muchos otros personajes de “House of the Dragon” que pueden profundizar su historia.