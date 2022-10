Después de diez semanas de mucha intriga, “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) finalizó su primera temporada. Debido a los constantes saltos de tiempo que ocurrieron, hubo algunas historias que no se mostraron en la serie de HBO Max.

Recientemente, Ryan Condal, el showrunner de la serie, reveló que hubo ciertos momentos de la historia de “Fuego y Sangre” que le hubiera gustado hacer, pero que tuvieron dejarlo de lado porque no afectaban la trama significativamente.

“¿Hubiera sido increíble (mostrar esas historias)? Sí, lo hubiera sido ¿Pero qué cambiaba eso en realidad? Creo que tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles. Trabajamos por mucho tiempo en estructurar la primera temporada y estoy muy feliz con lo que conseguimos”, explicó a Variety.

Unas semanas antes, George R.R. Martin, el autor de los libros y productor ejecutivo de la serie, escribió en su blog personal que también le hubiera gustado “explorar un poco más” ciertas relaciones, pero que tuvieron que omitirlas por el límite de tiempo en pantalla.

A continuación, explicaremos algunas de las historias que mencionaron los creadores de “House of the Dragon”.

¿CUÁLES FUERON LAS HISTORIAS QUE NO SE VIERON EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

1. El romance entre Rhaenyra Targaryen y Harwin Strong

Uno de los mayores reclamos de algunos fanáticos fue no haber visto el inicio de la relación entre Harwin Strong y Rhaenyra Targaryen. Incluso si no habías leído el libro, el salto de miradas y cruces fugaces, a tener una relación por más de 10 años y engendrar tres hijos juntos, fue un poco abrupto.

En una de las versiones de la obra original (recordemos que el libro se basa en diferentes rumores), la princesa tiene su primera experiencia sexual con Harwin Strong luego de ser rechazada por Criston Cole. A partir de ese momento, él se vuelve su favorito y la representa en el torneo en celebración de su boda. En dicho evento, Cole le rompió la clavícula y el codo.

En los primeros años, vivieron en la Fortaleza Roja juntos. Incluso se cuenta que, durante el nacimiento de Lucerys Velaryon, tanto Laenor como Harwin la acompañaron en el parto.

Harwin Strong y Jacaerys Velaryon en la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Eventualmente, se mudaron a Rocadragón debido a los enfrentamientos de sus hijos con los de Alicent Hightower. Harwin Strong fue con ella como su guardia personal. No fue hasta el incidente en el que Aemond perdió un ojo que Viserys ordenó que Lord Harwin regrese a Harrenhal, donde falleció.

2. La juventud de Laena Velaryon y la batalla por su mano

En el episodio de “House of the Dragon” en el que Laena Velaryon aparece con 12 años, se da un indicio de su amor por los dragones durante su conversación con Viserys. Incluso habla sobre Vhagar. Sin embargo, lo que no mostraron es que se volvió la jinete de este dragón un año después. Se decía que le interesaba más volar que estar con los muchachos.

Luego de ser rechazada por Viserys Targaryen, fue comprometida con el hijo de un Señor de Braavos. Sin embargo, este murió y su descendiente desperdició todo el dinero e influencia de la familia. Durante 10 años, vivió en Marcaderiva, pues Corlys no se atrevía a romper el compromiso, pero tampoco quería que se case con su hija, por lo que retrasó constantemente la boda.

Cuando Daemon Targaryen llegó a Marcaderiva en 115 d.C., Laena captó su atención automáticamente y los cantantes incluso aseguran que se enamoró de ella. Para conseguir su mano en matrimonio, insultó a su prometido, lo que los llevó a ambos a enfrentarse en un duelo, donde terminó asesinándolo y sacándolo del camino. Al día siguiente, Laena y Daemon se casaron.

3. El matrimonio de Daemon Targaryen y Laena Velaryon

Después de su boda, Daemon y Laena volaron a Pentos, donde fueron huéspedes del príncipe de la ciudad. Sin embargo, no se quedaron a vivir ahí, sino que viajaron por diferentes Ciudades Libres como Volantis, Rhoyne, Qohot y Norvos.

Cuando Laena descubrió que estaba embarazada, regresaron a Pentos, donde dio a luz a sus gemelas, Rhaena y Baela. Después de seis meses, todos retornaron a Marcaderiva, Laena y las niñas en barco, mientras que Daemon voló con sus dragones de vuelta.

Con su tercer hijo, Laena tuvo problemas de parto y dio a luz a un bebe que nació muerto. Las secuelas la dejaron muy debilitada y ni el maestre de Marcaderiva o Rocadragón podían salvarla.

Utilizando sus últimas fuerzas, trató de llegar a su dragón, Vhagar, para volar sobre ella una última vez, pero colapsó en las escaleras. Daemon la tomó en brazos y la cargó de vuelta a la cama, donde se quedó en vigilia hasta que murió.

4. La amistad de Laena Velaryon con Rhaenyra Targaryen

Aunque parte de estas historias no se han mostrado en profundidad, por lo menos hemos podido ver los últimos momentos de estas relaciones. Por el contrario, algo que no se muestra es la gran amistad que formaron Laena Velaryon y Rhaenyra Targaryen.

En el libro, se decía que, si bien Rhaenyra llegó a odiar a su madrastra Alicent Hightower, se llevaba muy bien con la esposa de su tío y cuñada. Ambas se visitaban continuamente, pues viajaban de Marcaderiva a Rocadragón y viceversa.

Cuando Laena Velaryon estaba en sus últimos momentos, Rhaenyra Targaryen la acompañó junto a Daemon en su lecho de muerte.