En el episodio 9 de “House of the Dragon”, los gemelos Cargyll jugaron un papel importante luego de que el príncipe Aegon Targaryen desapareciera. Al final, tanto Erryk como Arryk muestran sus verdaderas lealtades en la Danza de los Dragones.

En el capítulo titulado “El Consejo Verde”, Arryk estuvo ocupado luchando contra Criston Cole, para decidir quién llevaría al hijo de Alicent Hightower de vuelta al castillo.

Mientras tanto, Erryk se hartó de la situación y ayudó a Rhaenys Targaryen a escapar, lo que llevó al increíble final con el dragón Meleys.

Aunque parezca sorprendente Arryk y Erryk Cargyll, no son interpretados por el mismo actor, como sucede con Tyland y Jason Lannister en la serie. Por el contrario, los actores que le dan vida también son gemelos idénticos en la vida real: Luke y Elliot Tittensor, respectivamente.

¿QUIÉNES SON ERRYK Y ARRYK CARGYLL, LOS GEMELOS DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Erryk y Arryk Cargyll son caballeros de la Casa Cargyll que sirvieron como miembros de la Guardia Real durante el reinado de Viserys I Targaryen, por lo que tenían encargado proteger a diferentes integrantes de la familia real.

Eran gemelos idénticos y era extremadamente difícil diferenciarlos, ni siquiera otros Capas Blancas podían hacerlo.

Eventualmente, los hermanos se separarán junto con los Negros y los Verdes. Mientras que Erryk elige servir a Rhaenyra Targaryen en Rocadragón, Arryk se queda con Aegon II Targaryen en la Fortaleza Roja.

DATOS PERSONALES DE ERRYK CARGYLL

Título: Sir

Sir Alianza: Casa Cargyll, Guardia Real, Guardia de la Reina

Casa Cargyll, Guardia Real, Guardia de la Reina Fecha de nacimiento: 90 d.C.

90 d.C. Fecha de defunción: 129 d.C.

129 d.C. Facción: Los Negros

Los Negros Actor: Elliott Tittensor

¿POR QUÉ ERRYK CARGYL ELIGIÓ EL BANDO DE LOS NEGROS?

En el libro “Fuego y Sangre”, no se explica por qué Erryk Cargyll eligió servir a Rhaenyra Targaryen, aunque se menciona que fue nombrado su guardia personal luego de la muerte de Harwin Strong. Dado el cambio que ha hecho la serie “House of the Dragon”, han tratado de llenar ese hueco.

Erryk Cargyll había sido el guardia personal de Aegon Targaryen, tal como Criston Cole lo fue de Rhaenyra, pero ahora es de la reina Alicent.

Al haber estado al servicio del príncipe todos estos años, conoce el tipo de persona que es y los malos hábitos que tiene: sus constantes borracheras, lujuria, violaciones sexuales, etc.

Su repulsión a Aegon queda clara cuando va a buscarlo a Lecho de Pulgas e intenta mostrarle a su hermano gemelo la verdadera naturaleza del príncipe, quien no está hecho para ser rey. Incluso le enseña que tiene hijos ilegítimos desperdigados por toda la ciudad.

Por supuesto, también entra a tallar el hecho de que Erryk Cargyll es fiel al nombramiento de Rhaenyra Targaryen como heredera al Trono de Hierro, por lo que el accionar de los Verdes es una usurpación y traición.

Erryk Cargyll le muestra a su hermano Arryk la clase de lugares que frecuenta Aegon II Targaryen. Episodio 9 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES DE ARRYK CARGYLL

Título: Sir

Sir Alianza: Casa Cargyll, Guardia Real

Casa Cargyll, Guardia Real Fecha de nacimiento: 90 d.C.

90 d.C. Fecha de defunción: 129 d.C.

129 d.C. Facción: Los Verdes

Los Verdes Actor: Luke Tittensor

¿POR QUÉ ARRYK CARGYLL ELIGIÓ EL BANDO DE LOS VERDES?

Pese al intento de su hermano de convencerlo, Arryk Cargyll considera que el accionar poco moral del príncipe solo son “inclinaciones” y que ellos han hecho un juramento. Una vez que encuentran a Aegon Targaryen, es Arryk quien intenta convencerlo de dejar de luchar el hecho de que va a ser rey, aunque sí parece fastidiado por su actitud.

En los libros, se podría explicar su preferencia por los Verdes pues uno de los rumores cuenta que Arryk Cargyll encontró en la cama a Daemon y Rhaenyra Targaryen en el periodo del episodio 4.

Sin embargo, en la serie han creado personajes mucho más completos. Arryk está eligiendo su deber, mientras que Erryk está haciendo lo que cree correcto.

¿CÓMO MUEREN ERRYK Y ARRYK CARGYLL?

Cuando empieza la Danza de Dragones y Criston Cole ya es Lord Comandante de la Guardia Real, le ordena a Arryk Cargyll infiltrarse en Rocadragón, haciéndose pasar por su hermano y matar a Rhaenyra o a sus hijos. Una misión que Otto Hightower ya mencionó en el episodio 9 a Harrold Westerling, quien se negó por ser algo deshonroso.

Nadie podría reconocer a Arryk, pero antes de llegar a la familia real, se topó con su hermano, Erryk, lo que dio lugar a una de las escenas más tristes de “Fuego y Sangre”. Aunque los gemelos pensaban y tenían lealtades diferentes, seguía queriéndose. Aún así, tenían un juramento que cumplir.

De acuerdo con uno de los rumores, los hermanos se despidieron con cariño, para luego luchar a muerte por una hora. Los cuerpos de ambos fueron encontrados sin vida. Existe otra versión en la que ambos se acusan de traidores, pero dependerá de “House of the Dragon” elegir la que más les convenga y conmueva.