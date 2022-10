Además de ser una de las producciones más vistas en la historia de HBO, el éxito de las ocho temporadas de “Game of Thrones” también consolidó a los libros escritos por el estadounidense George RR Martin como una de las más populares.

Debido a esto, además, la plataforma anunció la creación de “House of the Dragon”, un spin-off basado en “Fire & Blood” o “The World of Ice and Fire”, dos libros de Martin, y que explican cómo se llegó a la gran batalla por el “Trono de Hierro” que vimos en GOT.

Sin embargo, muchos seguidores de la serie de HBO Max han notado de que esta se ha estado alejando de lo visto en los libros, escribiendo su propia historia en el camino.

LAS DIFERENCIAS ENTRE “HOUSE OF THE DRAGON” Y EL LIBRO

Las diferentes “verdades”

Si bien la obra se basa en “Fire & Blood” (Fuego y Sangre), lo cierto es que también se enmarca en “The World of Ice and Fire”, un libro complementario coescrito por Martin, Elio M. Garcia y Linda Antonsson, el cual abre varias obras que narran o hacen referencias a sucesos de distintas formas.

Las historias son narradas por maestres y hasta bufones de la corte, con sus propias perspectivas y criterios, por lo que adaptar los materiales resulta complicado en el mejor de los casos, algo que explicó el showrunner Ryan Condal. “Estamos adoptando el enfoque de jugar con la historia tal como fue escrita. Esencialmente, decir que esta es la verdad objetiva que sucedió”, indicó.

Pese a esto, frecuentemente se descartan detalles del libro, pues no existe una verdad objetiva en este universo, además de que recrear implica darle validez a lo ocurrido, pues no se trata de una narración de un testigo, sino de algo que ocurrió en la saga.

George R.R. Martin se inspira en hechos reales a la hora de escribir sus novelas.

La corte del rey Viserys I

En el libro, el personaje interpretado por Paddy Considine es presentado como un hombre regordete y jovial, que amaba a su hija y esposa, defensor de la paz y fiel a las fiestas de la corte, pero que también tenía temple cuando debía defender el reino.

Sin embargo, en el libro este se ve abrumado por todos los incidentes en la corte, la traición de Daemon, la relación entre Rhaenyra y Alicent, las amenazas militares y la tensión por una posible sucesión han hecho del rey un hombre agotado.

Paddy Considine interpreta al rey Viserys I, señor de los Siete Reinos, en “House of the Dragon” (Foto: HBO)

La tensión de Rhaenyra y Alicent

En la serie, Rhaenyra y Alicent son amigas de infancia, hasta que la primera asciende a reina, momento en el que directamente arremete contra la heredera, siendo especialmente cruel y paranoica, algo que se ve en el episodio 6, cuando expone un presunto amorío de la hija de Viseris I, quien no hace mucho al ver su reino temblar.

Por otro lado, en el libro, Rhaenyra no está en contra de su padre con tanta frecuencia, sino que es una aliada importante, mientras que Alicent llegó a la corte a cuidar del Viejo Rey, Jaehaerys, por lo que es mucho mayor y, por lo tanto, su papel es menor.

Milly Alcock como la joven princesa Rhaenyra Targaryen y Emily Carey como la joven Alicent Hightower en "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

La Casa Velaryon

Uno de los linajes que más cambios experimentó fue la Casa Velaryon, principalmente su líder Corlys Velaryon (Steve Toussaint), conocido como la Serpiente Marina, por el barco en el que realizó nueve viajes legendarios en los que construyó la fortuna de su casa, quien pasó de ser un hombre amante del mar a quejarse de que su casa debe “ganarse la vida” con el comercio y un soldado más, en lugar de comandar su propia embarcación.

Así mismo, Corlys siempre fue un hombre ambicioso que busca colocar a su casa en lo más alto, por lo que en los libros no renunció cuando Viserys pasa por alto a su hija, pues ya había abandonado cuando el Gran Consejo eligió a Viserys como rey.