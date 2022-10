Luego del éxito de las ocho temporadas de “Game of Thrones”, HBO no dudó en aprobar un spin-off titulado “House of the Dragon”, el cual, al igual que su antecesor, está basado en la saga de libros de ciencia ficción escrito por George RR Martin.

La serie de HBO Max se ubica dos siglos antes de los eventos vistos en “Game of Thrones” y busca explicar cómo se desarrolló el reino previo a la lucha de casas durante las peleas por “El trono de hierro” de GOT, además de la lucha entre Daemon y Rhaenyra por el trono del rey Viserys I.

Tras siete episodios, la producción, caracterizada por saltos en el tiempo durante su narrativa, ha dejado varios momentos memorables y que darán forma a una segunda temporada de “House of the Dragon”.

LOS MEJORES MOMENTOS DE “HOUSE OF THE DRAGON”

La escena del parto en el primer episodio

Uno de los primeros momentos de la nueva serie basada en “Game of Thrones” anticipó lo brutal que sería la producción, pues recrea el tenso momento en el que la reina muere dando a luz.

La escena ocurre ante los ojos de un rey Viseris I que sufre al perder a su compañera, una situación que durante años ha ocurrido en un proceso peligroso que describe Aemma en la serie, indicando: “La cama infantil es nuestro campo de batalla”.

El incómodo momento anticipa la crueldad de "House of Dragon" (Foto: HBO Max)

El enfrentamiento de Rhaenyra y Daemon

Luego de que Daemon robara un huevo de dragón capaz de inclinar la lucha a su favor, Ser Otto Hightower es enviado con soldados para recuperarlo, aunque sería la propia Rhaenyra quien decide ponerle fin al incidente, montando a su dragón Syrax y confrontando a su tío.

La joven heredera llega a Dragonstone para recordarle que ella es la llamada a sentarse en el Trono de Hierro y si Daemon quiere ser el sucesor, primera tendrá que matarla.

Syrax con su jinete Rhaenyra en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

La batalla contra El Cangrejero

En medio de la rivalidad de Corlys Velaryon y Daemon Targaryen, el reino enfrenta una guerra contra El Cangrejero, la cual están perdiendo, por lo que el príncipe decide anticipar las acciones de Viseris y entrar en batalla, evitando que el rey gane popularidad en caso de ganar.

Pese a la complicada lucha, Daemon traza un plan para superar al ejército rival y, con ayuda de su dragón Caraxes y el ejército de Sea Snake, corta por la mitad a El Cangrejero, terminando con la lucha y obteniendo popularidad.

El Cangrejero es uno de los antagonistas de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

El beso de Daemon y Rhaenyra

El incesto no es una novedad en las obras de George RR Martin, que ha mostrado en más de una ocasión escenas de este tipo, aunque esto incluyó la seducción de Daemon a su sobrina Rhaenyra, a quien besó, pero optó por detenerse y retirarse, lo cual dejó a la princesa con ganas de más.

De regreso a sus aposentos, Rhaenyra seduce rápidamente a Criston Cole para satisfacer sus ansias, algo de lo que se entera Viseris, por lo que vuelve desterrar a Daemon.

Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

La aparición de Alicent Hightower en la boda de Rhaenyra

Pese a ser un personaje discreto, la reina Alicent Hightower hace un tardío pero triunfal ingreso a la boda de Rhaenyra y el príncipe Laenor Velaryon, vistiendo un elegante vestido verde que esconde un mensaje, pues es el color de la bandera de guerra de su casa.

En medio de esto, Daemon hace un último intento con su sobrina, a quien toma de la mano, pero no dura mucho, pues ella intenta combatir con su tío en una secuencia en la que aún se percibe tensión entre dos personajes que buscan el trono.