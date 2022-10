El noveno capítulo de “House of the Dragon” (“La casa del dragón”) no solo significó el inicio de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, tras la coronación de Aegon II Targaryen como rey, sino que también mostró una escena particular que evidenció la cercana relación entre Lord Larys Strong y la reina Alicent Hightower.

Titulado “The Green Council” (“El Consejo Verde”), el episodio estuvo dirigido por Clare Kilner y tuvo secuencias que muchos usuarios de las redes sociales ya califican como “desagradables”.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce cuál es la explicación de la relación de Alicent Hightower y Larys Strong y el fetiche de los pies en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

LA RELACIÓN ENTRE LARYS STRONG Y ALICENT HIGHTOWER

A lo largo de la serie, ha sido notoria la cercanía entre Lord Larys Strong y la reina Alicent Hightower. Su primera aproximación crucial se dio cuando ella aún era una joven recién casada y el hombre le planteó la idea de asignar a su hijo Aegon II como digno sucesor de Viserys I, pese a la presencia de Rhaenyra como heredera.

Larys Strong (Matthew Needham) y la reina Alicent (Emily Carey) en el episodio 5 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Más adelante, fue el que ordenó el asesinato de su padre Lyonel y su hermano Harwing Strong, pues quería cumplir los deseos de la reina y eliminar a sus principales amenazas.

De esta manera, era visto como un aliado político y estratégico de Alicent. No obstante, durante el noveno capítulo de “House of the Dragon”, se dejó explícito que su relación era más compleja que lo que habíamos imaginado.

Larys Strong es uno de los aliados más importantes de la reina Alicent Hightower (Foto: HBO)

¿CUÁL ES EL FETICHE DE LARYS STRONG?

En el referido episodio, Alicent encuentra a Larys en su habitación, con las puertas cerradas. Si bien ella le señala que es muy tarde, el hombre le confiesa que trae información importante.

Es allí cuando la reina empieza a quitarse los zapatos, luego las medias, hasta finalmente quedar descalza. Así, muestra cada vez más sus pies mientras su acompañante le brinda mayores detalles sobre la red de espías que funciona en el reino.

Sin dudas, la escena se vuelve incómoda cuando vemos a Larys tocarse los genitales y la viuda de Viserys I mira hacia otro lado.

El fetiche de Larys Strong expuesto en una escena con la reina Alicent Hightower en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Vale precisar que no es la primera vez que se muestra este fetiche en la precuela de “Game of Thrones”. En ese sentido, en el sexto capítulo de la producción, también se observa a la reina quitándose los zapatos mientras cena con el menor de los Strong. Fue un indicio más sutil de la podofilia que se presentó en pantallas.

Alicent Hightower se quitó los zapatos durante su cena con Larys Strong en el episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

EXPLICACIÓN DEL FETICHE DE LARYS STRONG

Desde hace muchos años, Larys ha estado al servicio de Alicent y, prácticamente, es el responsable del trabajo sucio de la reina. Aunque podría parecer que su accionar era por lealtad a la joven, lo cierto es que estos servicios tenían un precio y es el que la hija de Otto Hightower ha tenido que “pagar” durante sus reuniones con el hombre.

Como se sabe, Strong tiene una discapacidad que le impide caminar con normalidad y por la que es apodado “Larys el Patizambo”. Quizá ese sea el origen de ese fetiche y, tras la ayuda ofrecida, ve a la reina como el medio para satisfacer sus deseos.

De acuerdo con la directora Clare Kilner, en una entrevista para EW, la escena fue una idea de la productora ejecutiva y escritora Sara Hess.

“En realidad fue una escena interesante... Curiosamente, tienes a los coordinadores de intimidad [para] toda la desnudez, pero no piensan en ellos para esto (...) Es tan intrusivo e invasivo (...) Es una escena realmente sucia”, dijo.