Esta semana se estrenará el episodio 9 de “House of the Dragon” y la Danza de Dragones está por comenzar. Dentro de poco, podremos ver a las bestias de cada bando enfrentarse en sangrientas batallas que debilitarán a la Casa Targaryen como nunca antes.

En “Game of Thrones”, los dragones estaban extintos desde hace años y la guerra civil Targaryen que se mostrará en la nueva serie de HBO será, en buena parte, la causa de su desaparición.

Conforme han ido pasando los episodios, hemos podido conocer a algunos de los dragones que pelearán por el bando de Rhaenyra Targaryen y por el de Alicent Hightower.

¿QUIÉNES SON LOS JINETES DE DRAGÓN DE LOS VERDES?

1. Aemond y Vhagar

Vhagar es el dragón más grande y fuerte de toda la Casa Targaryen. Originalmente, fue montado por Visenya Targaryen, una de las hermanas de Aegon el Conquistador, por lo que también es el más antiguo. En “House of the Dragon”, pudimos observar que antes perteneció a Laena Velaryon, pero después de su muerte fue reclamado por Aemond Targaryen.

Esta será una de las fichas más importantes de los Verdes, pues para derrotar a Vhagar, es necesario por lo menos dos dragones adultos.

Aemond Targaryen es la jinete de dragón de Vhagar en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Aegon II y Sunfyre

Aunque Aegon II Targaryen parece que solo se encarga de beber alcohol y acosar a las sirvientas, su dragón, Sunfyre (Fuegosol), ha alcanzado el tamaño suficiente como para ser una fuerza que temer.

3. Daeron Targaryen y Tessarion

Daeron todavía no ha aparecido en “House of the Dragon”, pero George R.R. Martin, el escritor de los libros en los que se basa la serie, ya confirmó que el cuarto hijo de Alicent Hightower no ha sido cortado, sino que se encuentra en Antigua.

Daeron y su dragón, Tessarion, serán muy importantes para las batallas de la Danza de Dragones.

4. Helaena Targaryen y Dreamfyre

Dreamfyre (Sueñafuego) también es uno de los dragones antiguos de la Casa Targaryen, pues fue la bestia de la princesa Rhaena Targaryen, la hermana mayor del rey Jaehaerys I que apareció en el primer episodio de “House of the Dragon”.

El dragón es feroz y tiene cierta experiencia en batalla, aunque su actual jinete, Helaena Targaryen, no es una guerrera. Debido a su frágil salud mental, no estará montada recurrentemente sobre la bestia, aunque sí tienen una fuerte conexión.

Por otro lado, están los hijos de Aegon II, Jaehaerys y Jaehaera Targaryen, quienes tienen a sus dragones Shrykos y Morgul, respectivamente. No obstante, son muy jóvenes para ser usados en batalla.

Helaena Targaryen es la jinete de dragón de Dreamfyre en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS JINETES DE DRAGÓN DE LOS NEGROS?

1. Daemon y Caraxes

Aunque no llega a tener el mismo tamaño que Vhagar, Caraxes es el segundo dragón más temible de toda la Casa Targaryen. Tanto la bestia como su jinete, Daemon Targaryen, tienen mucha experiencia en combate.

Definitivamente, es una de las piezas claves en el bando de los Negros, pues son los únicos capaces de enfrentarse uno a uno contra Vhagar.

Daemon Targaryen es el jinete del dragón Caraxes en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Rhaenyra y Syrax

Incluso antes de que empiece la Danza de Dragones, Syrax ya era una bestia temible y extremadamente leal a su jinete. Rhaenyra monta a su bestia desde joven, aunque no ha tenido mucha experiencia de combate. Debido a su importante posición como la reina del bando de los Negros, se priorizará su seguridad, por lo que otros jinetes tendrán más protagonismo en las batallas.

3. Rhaenys y Meleys

Meleys también es un dragón antiguo, aunque no tanto como Vhagar, pues perteneció a la princesa Alyssa Targaryen, madre de Viserys y Daemon. Es uno de los dragones más rápidos, incluso superando a Caraxes, y su destreza le ganó el nombre de “Reina Roja”. Además, Rhaenys también es una jinete que monta desde pequeña y es una feroz guerrera que no temerá enfrentarse a los oponentes más temibles.

Rhaenys Targaryen es la jinete de dragón de Meleys en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

4. Jacaerys Velaryon y Vermax

Vermax es un dragón joven y su primer jinete fue Jacaerys Velaryon. Aunque todavía no había alcanzado su tamaño máximo, crece rápidamente y ya es lo suficientemente grande como para participar en batalla.

Asimismo, Jacaerys es un excelente estratega y será una pieza clave durante la Danza de Dragones, por lo que lo veremos no solo dando indicaciones, sino también participando en un importante enfrentamiento.

5. Lucerys Velaryon y Arrax

Aunque Lucerys Velaryon todavía era relativamente joven al inicio de la Danza de Dragones, al igual que su bestia, Arrax, quería ayudar a su madre. Lamentablemente, el príncipe no podrá contribuir mucho, pues se encontrará con un temible adversario en las primeras etapas de la guerra.

6. Joffrey Velaryon y Tyraxes

Joffrey Velaryon era el más pequeño de los hijos de Rhaenyra con Laenor Velaryon (aunque en realidad es de Harwin Strong, pero no podemos decirlo por miedo a que Daemon nos decapite). Por ello, la reina de los Negros era muy protectora con el niño, cuyo dragón tampoco era lo suficientemente grande como para participar de la batalla.

7. Baela Targaryen y Moondancer

Moondancher (Danzarina Lunar) es una dragón hembra y su primer jinete fue Baela Targaryen, la hija de Daemon y la difunta Laena Velaryon. Por ello, no era lo suficientemente grande como para ser un digno oponente de otros dragones mayores.

Por otro lado, el primer hijo de Rhaenyra Targaryen con Daemon Targaryen, Aegon el Joven, también tiene un dragón llamado Stormcloud (Borrasca), pero todavía no había alcanzado el tamaño adecuado para la batalla. Además, su jinete también era muy joven. Mientras tanto, Rhaena Targaryen no logró que su huevo eclosione, al igual que Viserys II.