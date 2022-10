Desde el sexto episodio de “House of the Dragon”, Aemond Targaryen, el segundo hijo del rey Viserys I y Alicent Hightower, ha demostrado su desesperación por reclamar a un dragón y poder demostrar su valía, y en el séptimo capítulo de la serie de HBO Max, finalmente, lo consigue.

Después del funeral de Lady Laena, Aemond se acerca a Vhagar, uno de los grandes dragones de la Casa Targaryen usados desde la Guerra de la Conquista y ligado a la reina Visenya, e intenta trepar a su lomo mientras dormía, pero la enorme bestia despierta y amenaza con quemarlo.

No obstante, el segundo hijo de Alicent Hightower no se da por vencido, le habla en Alto Valyrio y logra tranquilizar al dragón. Entonces ¿cuáles son las palabras que Aemond pronuncia en el séptimo episodio de “House of the Dragon” y qué significan?

Aemond Targaryen tratando de reclamar a Vhagar en el séptimo episodio de "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿QUÉ LE DIJO AEMOND A VHAGAR EN ALTO VALYRIO?

Cuando Vhagar se pone a la defensiva, el joven Targaryen grita: “¡Dohaerās, Vhagar! Lykirī”. Como indica Screen Rant, en alto valyrio, “dohaerās” significa “servir” y “lykirī” significa “calma”. Por lo tanto, Aemond le pide al dragón que se calme y lo sirva.

Aunque al principio Vhagar se muestra escéptico con respecto a Aemond, al final permite que el joven Príncipe Targaryen lo monte. Tras reclamar al dragón que anteriormente fue de Laena Velaryon, grita el comando “soves”, que en alto valyrio significa “volar”.

¿Qué significa el reclamo de Vhagar por parte de Aemond Targaryen para los próximos episodios de “House of the Dragon”? Por supuesto, aumenta la ventaja de los Verdes en la Danza de los Dragones, ya que se trata de uno de los dragones más grandes y poderosos, además cuenta con experiencia en el campo de batalla.

Por lo tanto, Vhagar tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la guerra entre los Negros y los Verdes por el Trono de hierro. Mientras los primeros apoyan el reclamo de Rhaenyra Targaryen y sus herederos, los otros respaldan la afirmación de Alicent Hightower de que su hijo Aegon debería convertirse en rey después del inevitable fallecimiento de Viserys.

Por lo visto en el avance del próximo episodio de la serie precuela de “Game of Thrones”, se producirá otro gran salto en el tiempo y se mostrará como se ha fortalecido el vínculo entre Aemond y su poderoso dragón.