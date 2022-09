En el próximo episodio de “House of the Dragon”, ocurrirá el esperado salto de tiempo de 10 años aproximadamente. Por ello, la serie de HBO Max tendrá un cambio de actores en algunos de los personajes como Rhaenyra Targaryen.

El capítulo cinco fue la despedida de Milly Alcock y Emily Carey, quienes interpretan a la princesa y la reina, respectivamente, en sus versiones jóvenes.

Emma D’Arcy dará vida a Rhaenyra en su etapa adulta, ahora que está casada con Laenor Velaryon y tienen tres hijos juntos, por lo menos de forma oficial.

Mientras tanto, Olivia Cooke interpretará a Alicent Hightower, quien siente mucha más rivalidad hacia quien fue su mejor amiga en el inicio de la serie.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El cuarto episodio de “House of the Dragon”, titulado “La princesa y la reina”, se estrena este domingo 25 de septiembre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los cinco capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer clic en este enlace.

En el episodio 6 de "House of the Dragon", Daemon Targaryen estará casado con Laena Velaryon (Foto: HBO)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 6 se lanzará el 25 o 26 de septiembre, dependiendo del país en el que se encuentren.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m. del 25 de septiembre

8 p.m. del 25 de septiembre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m. del 25 de septiembre

9 p.m. del 25 de septiembre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 25 de septiembre

10 p.m. del 25 de septiembre España: 3 a.m. del 26 de septiembre

AVANCE EPISODIO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON”