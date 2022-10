Con el final de “House of the Dragon” quedó una enorme interrogante con lo que se viene para la historia y el personaje de Rhaenyra, pues mostró una mirada más determinada que nunca y llena de ira, dolor y muchos sentimientos más, provocando que el espectador quiera ver cuanto antes una segunda temporada.

Sin embargo, lo que también continúa siendo una interrogante es la fecha en la que una nueva temporada llegue a las pantallas de HBO. Si bien los fanáticos se enloquecen por ver cómo sigue la historia, el tiempo de espera no sería corto y habrá que dejar de comerse las uñas y esperar de la mejor manera posible, aunque quizá eso sea imposible.

Averiguar cuándo llegarán nuevos capítulos de “House of the Dragon” es, por ahora, como buscar una aguja en un pajar, pero de forma paulatina se van conociendo algunas luces al respecto, las cuales detallaremos en este artículo.

Rhaenyra Targaryen estará lista para la guerra luego de la muerte de su hijo en el episodio 10 de la primera tempora de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON?

Antes de todo esto, hay que dejar en claro que no existe una fecha confirmada para el estreno de “House of the Dragon 2”, así que, en otras palabras, todas son estimaciones, aunque en esta ocasión es una de carácter muy oficial, aunque habrá que esperar un poco más para tener la certeza al respecto.

En una entrevista con Vulture, Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO y HBO MAX, fue cuestionado sobre “House of the Dragon” y, evidentemente, salió la pregunta respecto a una posible fecha para el estreno de la segunda temporada, así que ello le dio más que pistas a sus fans.

En primer lugar, el directivo mencionó que la serie no será emitida de ninguna forma en 2023, por lo que se abre una gran posibilidad a que sea al año siguiente.

“No la esperen en 2023, pero creo que en algún momento de 2024. No queremos dar una fecha y luego moverla”, explicó Bloys.

¿CUÁNDO INICIAN LAS GRABACIONES DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”?

Se sabe que se está trabajando en los guiones para la segunda temporada de la serie, pero hasta el momento no hay una fecha determinada para que se empiece con el rodaje.

Lo que se puede decir al respecto es que todo el trabajo previo al inicio de las grabaciones está avanzando de la manera más rápida posible con el objetivo de que los actores empiecen las grabaciones en los primeros meses de 2023.