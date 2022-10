Probablemente, uno de los sucesos más impactantes que se vieron en el último capítulo de la primera temporada de “House of the Dragon” (”La casa del dragón”) fue la violenta muerte de Lucerys Velaryon.

Todo ocurrió luego de que Aemond Targaryen decidiera perseguirlo como jinete de Vhagar. Al verse amenazado, Arrax, el dragón de Lucerys, se defendió. Así, pese a la oposición del tercer hijo de Alicent Hightower, la dragona más grande de todo Westeros se vengó y acabó con ellos en un instante.

Tras este deceso lamentable, ¿cómo se enteró la primogénita de Viserys I Targaryen de la noticia? A continuación, conoce la explicación de la reacción de Rhaenyra Targaryen ante la muerte de su hijo Lucerys en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

La muerte de Lucerys Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO REACCIONA RHAENYRA TARGARYEN ANTE LA MUERTE DE SU HIJO LUCERYS?

En el episodio titulado “The Black Queen” (“La Reina Negra”), Rhaenyra Targaryen se encuentra reunida con sus aliados en Rocadragón (Dragonstone). Es allí cuando se le acerca Daemon, la toma de la mano y le brinda la triste noticia.

Si bien la producción no nos hace escuchar lo que le dice, los espectadores sabemos a lo que se refiere: el segundo hijo de la recién coronada reina ha muerto en Bastión de Tormentas (Storm’s End).

De espaldas, observamos al personaje interpretado por Emma D’Arcy mostrando su dolor frente a la chimenea. Aunque no se le ve el rostro, sus movimientos corporales evidencian que sufre, sobre todo cuando se agarra el vientre recordando a Lucerys.

Por último, el final de la primera temporada nos presenta a Rhaenyra mirando directamente a la cámara. Esto implica lo inevitable: La Danza de los Dragones va a comenzar.

La reacción de Rhaenyra Targaryen ante la muerte de Lucerys Velaryon en el final de la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA REACCIÓN DE RHAENYRA TARGARYEN?

A lo largo del último capítulo, Rhaenyra Targaryen se enteró de la muerte de su padre, padeció un doloroso parto prematuro, su sexta hija nació sin vida y tuvo que enfrentarse a un reinado que ella quería mantener en paz, mientras aliados como su esposo Daemon Targaryen insistían en empezar el conflicto bélico.

La joven se caracterizó por mantener la calma en todo instante. Sin embargo, cuando se enteró de lo sucedido con Lucerys, ve esto como una declaración de guerra. Emma D’Arcy lo explica claramente en el detrás de escenas del episodio transmitido a través de HBO.

“De alguna manera, creo que esto mueve los postes de la meta del sufrimiento. Una vez que has perdido a tus padres y has perdido a alguien que amas, crees que conoces el dolor. Y pienso que lo que es tan horrible de perder a Luke, es que le dice (a Rhaenyra) que no sabía nada sobre el dolor, y cambia su visión del mundo en adelante”, indicó la protagonista de la ficción.

Rhaenyra Targaryen y su hijo Lucerys Velaryon en el final de la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LAS CONSECUENCIAS DE LA REACCIÓN DE RHAENYRA TARGARYEN

Dado que es imposible para la reina comprobar que fue una muerte accidental, ahora cree que el hijo de Alicent asesinó al suyo y preparará las batallas contra los Verdes como represalia a su pérdida.

Lo cierto es que parece que todo está listo para el derramamiento de sangre en la segunda temporada de la serie. Seguramente con una Rhaenyra más protectora con sus descendientes y liderando el conflicto contra Aegon II Targaryen y sus partidarios.