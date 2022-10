Luego de una primera temporada llena de emociones, “House of the Dragon”, el spin-off de “Game of Thrones” llegó a su final con más dudas que respuestas sobre la relación entre Rhaenyra y Daemon Targaryen, la Danza de Dragones y el futuro del Trono de Hierro.

Y es que luego de la traición de los Hightowers y de sus medios hermanos, Rhaenyra deberá organizar una respuesta para no quedar totalmente derrotada ante la nueva coalición, pues su primer golpe no solo les ha costado la vida de su hija, sino también anuncia que la promesa de mantener unido al reino se rompió y se acerca una guerra civil.

En medio de esto, los seguidores de la serie se han preguntado si se verán más cambios para la próxima temporada, aún más si se tiene en cuenta que la serie de HBO Max ya ha sorprendido al renovar a varios miembros del elenco a la mitad de la primera temporada.

La muerte de Lucerys Velaryon traerá fatales consecuencias en la segunda temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿NUEVOS ACTORES EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al final de la primera entrega, Daemon se acerca al dragón Vermithor, uno de los más poderosos de toda la saga, y asegura que tiene más de estas criaturas atrapadas, las cuales podrían servir en una posible guerra, siempre y cuando consigan jinetes aptos para estos.

Si bien el ejército del príncipe no tiene figuras con un potencial suficiente para lograrlo, alguno podría destacar en la segunda entrega o la saga podría recurrir a nuevos personajes para que monten a dragones.

Del mismo modo, Ryan Condal, el showrunner de “House of the Dragon” conversó con Deadline y se refirió a los rumores sobre los cambios en el reparto.

“Diré que, como recompensa a nuestra maravillosa audiencia por seguirnos a través de todos los saltos de tiempo y retransmisiones, ya terminaron”, indicó. Además, destacó que la serie no volverá a experimentar cambios repentinos en los años.

“Contamos la historia en tiempo real de aquí en adelante”, añadió.

Como se recuerda, la serie cubrió 16 años de sucesos en tan solo 10 episodios, algo más que complicado si se tiene en cuenta que algunos personajes crecieron y dejaron de ser adolescentes para convertirse en adultos. Debido a esto, las actrices Milly Alcock (como Rhaenyra Targaryen) y Emily Carey (como Alicent Hightower) fueron reemplazadas respectivamente por Emma D’Arcy y Olivia Cooke, respectivamente.

“Los actores están interpretando estos personajes hasta el final. No estamos refundiendo a nadie. No estamos dando grandes saltos en el tiempo. Ahora estamos en la Danza de los Dragones y vamos a contar esa historia”, adelantó el productor.