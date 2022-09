Para nadie es un secreto que las ocho temporadas de “Game of Thrones” colocaron a la serie de HBO como una de las más importantes en la historia no solo de la plataforma, sino también del entretenimiento.

En vista del éxito, la producción no tardó en aprobar un spin-off de la historia, la cual también está basada en la saga de libros escritos por el estadounidense George R. R. Martin, llamada “House of the Dragon”.

En esta producción, ubicada siglos antes de los eventos de GOT, se pretende explicar varios eventos que forjaron la lucha de casas que se ve en la saga original, por lo que ha reunido a una gran cantidad de experimentados actores.

Milly Alcock interpreta a Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

EL TRASTORNO DE MILLY ALCOCK POR “HOUSE OF THE DRAGON”

Una de estas figuras es Milly Alcock, quien se ha convertido en uno de los rostros de la serie gracias a su papel como Rhaenyra Targaryen, la hija del rey Viseris I y heredera al Trono de Hierro.

Y es que si bien la actriz está muy cerca de despedirse de su papel, que será tomado por Emma D’Arcy, desde el inicio del próximo episodio, debido a un salto temporal que sorprendió a los amantes de la saga.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para la joven actriz australiana, pues Milly confesó que sufrió un pequeño trastorno tras interpretar a la heredera al trono Targaryen.

La actriz confesó que la fama no es algo que le siente bien, incluso llegando a sentirse incómoda al ver su rostro retratado en publicaciones en redes sociales, diseños hechos por fanáticos, entre otros.

“Ver mi cara me pone constantemente tensa. Nadie debería tener que pasar por esto. Me pone increíblemente ansiosa, no sé cómo las celebridades pueden someterse a eso y navegar tranquilamente con la fama”, aseguró Alcock.

De hecho, la actriz de 22 años comparó su situación actual con la que viven sus compañeros de estudios, que llevan vidas normales y alejadas de las cámaras.

“Todos ellos van a la universidad. Hacen cosas básicas. Mi familia no tiene nada que ver con el arte y es extraño. No estaba acostumbrada. Siento que abrí una caja de Pandora y me siento en Alicia en el país de las maravillas. Es raro”, añadió.

Si bien en la temporada, Milly no volverá a aparecer como Rhaenyra Targaryen, no se ha descartado que vuelva a aparecer, esta vez como un flashback que recuerde los actos que la heredera realizó en su camino al Trono de Hierro.