Si el final de la primera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” es español) los impactó, lo que está por venir los dejará sin palabras. Esta entrega de la serie de HBO Max ha ido construyendo el conflicto de la Danza de Dragones con paciencia, concentrándose más en el desarrollo de los personajes que en el crudo derramamiento de sangre al que están acostumbrados los fanáticos de “Game of Thrones”.

Como pudimos ver en la última escena del programa, después de enterarse de la muerte de su hijo Lucerys Velaryon, la reina Rhaenyra Targaryen está lista para la guerra civil. Si antes tenía dudas y quería solucionar el conflicto de forma pacífica, ahora esa idea ha sido descartada.

Sangre y Queso son dos personajes que harán aparición en la temporada 2 de “House of the Dragon”, probablemente en el episodio 1. Si quieres saber más sobre ellos, continúa leyendo.

Antes de seguir, mira aquí el tráiler de la temporada 1 de “House of the Dragon”.

¿QUIÉN ES SANGRE EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

En el momento en el que inicia la Danza de Dragones, la persona conocida como Sangre (un apodo, no su nombre real) era un carnicero. Antes había sido un sargento en la Guardia de la Ciudad y trabajó bajo el mando del príncipe Daemon Targaryen.

Sin embargo, perdió su capa dorada por acciones que iban contra el código de honor. Solía emborracharse en las cantinas y tener conductas explosivas. En una ocasión, golpeó hasta la muerte a una prostituta que trabajaba en el lugar.

¿QUIÉN ES QUESO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

El personaje conocido como Queso era un atrapa ratas que trabajó en Desembarco del Rey y en la Fortaleza Roja, con el objetivo de despoblar el castillo de los roedores. Por ello, tenía un amplio conocimiento de los pasajes secretos que había construido Maegor I Targaryen, algo que pocos conocían.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁN SANGRE Y QUESO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

En el final de temporada de “House of the Dragon”, Aemond Targaryen asesinó a Lucerys Velaryon, lo que daría inicio a las acciones bélicas en la Danza de Dragones.

CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS. En “Fuego y Sangre”, Daemon Targaryen decide vengarse en nombre de su esposa y envía un mensaje a Rocadragón en el que dice “Ojo por ojo, hijo por hijo”. Por ello, por medio de Mysaria, contrata a Sangre y Queso para cobrar la vida de uno de los hijos del bando de los Verdes.

Sangre y Queso después de asesinar a uno de los hijos de Helaena Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: Doug Wheatley)

¿A QUIÉN ASESINAN SANGRE Y QUESO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Por la serie, sabemos que Mysaria tiene registro de la rutina dentro del castillo, especialmente de Alicent Hightower, pues muchos de sus sirvientes eran espías suyos. Por ejemplo, cómo Helaena Targaryen visitaba a su madre en su recámara todas las noches antes de acostar a sus hijos.

En el libro de George R.R. Martin, Sangre y Queso utilizan esta información, y se escabullen dentro de la habitación de la reina madre a través de uno de los pasajes secretos. Amordazaron a Alicent Hightower y esperaron que la esposa de Aegon II Targaryen llegara con sus hijos.

Cuando esto sucedió, Sangre mató a su guardia personal y Queso tomó como rehén a su hijo más pequeño, Maelor Targaryen. Quizás lo más cruel de todo es que obligaron a Helaena a elegir cuál de sus hijos varones debía morir. Pese a que ella se ofreció como sacrificio, los mercenarios se negaron y amenazaron con lastimar a su hija, Jaehaera, si no se decidía.

Eventualmente, Helaena Targaryen eligió a Maelor, pues aún era muy pequeño como para comprender lo que estaba pasando. En su lugar, Sangre decapitó a Jaehaerys, el heredero de Aegon II.

Ambos huyeron con la cabeza del príncipe, pero Sangre fue capturado en una de las puertas de la ciudad y lo torturaron por 13 días hasta que murió. Sin embargo, Queso y Mysaria no fueron vistos.