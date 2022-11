A lo largo de la primera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español), los Targaryen han mencionado su ascendencia valyria y lo majestuosa que era esta civilización antes de ser destruida. De la misma forma, la Casa Velaryon también muestra con orgullo sus orígenes, pese a no ser jinetes de dragones, sino marineros. Quizás les sorprenda conocer que estas no son las únicas familias de la Antigua Valyria que residen en Poniente.

En el episodio 10 de la serie de HBO Max, Lord Bartimos Celtigar (Nicholas Jones) era parte del Consejo Negro de la reina Rhaenyra Targaryen. Aunque no se mencionó la conexión, su familia tiene fuertes lazos con Antigua Valyria.

A continuación, hablaremos de la Casa Celtigar y su importancia en las próximas temporadas de “House of the Dragon”.

¿CUÁL ES LA CASA CELTIGAR?

Antes de la destrucción de Antigua Valyria, la Casa Celtigar residía allí y era una familia menor. Por fortuna, migraron a Poniente antes que ellos también fueran víctimas de la maldición que cobró la mayoría de vidas de sus ciudadanos.

Mientras que los Velaryon se asentaron en Marcaderiva y los Targaryen en Rocadragón, los Celtigar lo hicieron en Isla Zarpa (Claw Isle en inglés). Ganaron su fortuna controlando el comercio en esa zona, conocida como la Bahía de Cangrejos, lo que les permitió tener ganancias pese a que sus tierras no eran muy ricas.

Se decía que tenían múltiples tesoros dentro de su castillo, incluyendo una hacha de acero valyrio.

DATOS DE LA CASA CELTIGAR

Lugar: Isla Zarpa (Claw Isle)

Isla Zarpa (Claw Isle) Blasón: Cangrejos de gules sobre campo de plata

Cangrejos de gules sobre campo de plata Región: Tierras de la Corona

Tierras de la Corona Vasalla de: Casa Baratheon

Casa Baratheon Títulos: Señor de Isla Zarpa

Señor de Isla Zarpa Ancestría: Valyria

Valyria Fundación: Antes de la conquista de Aegon I

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ LA CASA CELTIGAR EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Durante esta primera temporada, la Casa Celtigar no ha tenido mucha participación, pero eso cambiará para las próximas entregas. En el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, en el que se basa “House of the Dragon”, Lord Bartimos Celtigar será un consejero de confianza para la reina Rhaenyra Targaryen.

CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS. En un principio, recomienda a la monarca en usar el poder de sus dragones y tomar posesión del Desembarco del Rey, pero Rhaenyra decidirá por una ruta más cautelosa.

En la temporada 2 de “House of the Dragon”, veamos que la reina, eventualmente, decidirá tomar la capital y formará su propio Consejo para administrar el reino, como alguna vez lo tuvo su padre. Lord Celtigar será nombrado maestro de la Moneda, es decir, el tesorero, tal como lo habían sido varios ancestros suyos en el pasado.

Dado que Aegon II Targaryen y el Consejo Verde se encargaron de vaciar el tesoro real y ocultar el resto, los Negros se vieron en la necesidad de implementar medidas para recuperar una parte. Por ello, Bartimos Celtigar impuso una serie de impuestos que llenaron un poco las bóvedas de la reina, pero que causaron gran descontento en la población.

¿CÓMO MUERE BARTIMOS CELTIGAR EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Ya sea en la segunda o, más probable, tercera temporada, el descontento popular llegará a su límite y ocurrirán una serie de levantamientos que ni la Guardia de la Ciudad podrá contener.

En uno de ellos, Lord Bartimos Celtigar morirá a manos de la turba, quienes le guardaban resentimiento por los impuestos y mutilarán su cuerpo.

