La primera temporada de “House of the Dragon” llegará a su final el domingo 23 de octubre con el estreno de su décimo episodio a través de la plataforma de streaming HBO Max. Esta precuela ha cautivado al público con nuevos personajes y emocionantes momentos del universo “Game of Thrones”, por lo que ha despertado mucha curiosidad todo dato relacionado a esta producción.

El acero valyrio es un elemento muy presente en “House of the Dragon”, que se desarrolla 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”. El metal se fabricó, supuestamente imbuido de hechizos mágicos y forjado con fuego de dragón, hace cientos de años en Valyria, anteriormente el hogar de la Casa Targaryen y la Casa Velaryon antes de Doom.

En “House of the Dragon” se presentan tres hojas de acero valyrio durante la temporada 1: Blackfyre, la espada propiedad del rey Viserys I Targaryen; Dark Sister, la espada empuñada por el príncipe Daemon, y la daga catspaw, que apareció en “Game of Thrones”, pero en la serie precuela, es propiedad de Viserys. En la vida real, ¿cómo se fabrican estos accesorios? Aquí te lo contamos.

La actriz Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen de adulta en “House of the Dragon” (Foto: HBO)

¿CÓMO SE FABRICAN LOS ACCESORIOS DE ACERO VALYRIO DE “HOUSE OF THE DRAGON” EN LA VIDA REAL?

En una entrevista con Entertainment Weekly, el maestro armero de “House of the Dragon”, Tim Lewis, reveló que el fabricante de espadas sueco Peter Johnson elaboró las dos primeras espadas, Blackfyre y Dark Sister, de la serie de fantasía.

Mientras que la daga catspaw, que se presentó anteriormente en “Game of Thrones”, la armería decidió crear un nuevo accesorio para “House of the Dragon”, según mencionó Screenrant.

“[Blackfyre es] una pieza de declaración real. Y luego, entrando en todos los detalles, Peter literalmente acababa de fundir los pomos en plata. Nunca podríamos, nunca haríamos algo así en una película. Todo el trabajo detallado que hizo fue tan intrincado y hermoso. Tengo mucho de un estilo de fabricación, que también es auténtico. Y eso es lo mismo que Peter”, dijo Tim Lewis.

En “House of the Dragon” se presentan tres hojas de acero valyrio durante la temporada 1 (Foto: HBO)

El armero de “House of the Dragon” detalló que buscaban que las espadas se vieran lo más auténticas posibles. “No quieres nada demasiado fantástico. Lo único fantástico son estos dragones. Esa fue su sensación al respecto. Así que me esforzaba mucho en mantener todo históricamente lo más preciso posible, pero jugando con el diseño”.

También explicó cómo fue el proceso de fabricación: “Habría sido fundido en cera y luego fundido como un molde de cera perdida, y luego el mango de madera estaría hecho y envuelto en cuero y todos estos componentes se juntarían en la hoja. Así es como hacemos nuestras espadas”.

Sobre la daga catspaw, Tim Lewis reveló lo siguiente: “recibimos la daga catspaw de Irlanda, de la [gira] Legacy. Lo teníamos allí y tomamos medidas y nos lo permitieron durante un par de semanas. Está fuertemente custodiado, vino en un estuche y lo mantuve bajo llave mientras estuvo con nosotros”.

“Lo miramos y dijimos: “Bueno, tal vez podríamos ajustarlo aquí. No queremos que se sienta como si fuera exactamente lo mismo”. Y también Paddy tenía que usarlo todo el tiempo. Siempre estuvo en él, y eso era lo que él también quería hacer. Él fue realmente clave. Esa fue en parte una de sus formas de definir su carácter: siempre estuvo en él...”, recordó.