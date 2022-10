A lo largo de la primera temporada de “House of the Dragon” (”La casa del dragón”), fuimos testigos del auge de la Casa Targaryen como la dinastía líder de Westeros (Poniente). No obstante, notamos las primeras discrepancias entre el bando de los Verdes y los Negros, que desencadenarían la guerra civil considerada como la Danza de los Dragones.

Así, pasaron muchísimos años hasta llegar a los sucesos de Game of Thrones (”Juego de Tronos”), donde una joven Daenerys Targaryen reclama su derecho como la legítima heredera de su padre Aerys II Targaryen.

Pero, ¿qué pasó realmente entre ambas series? ¿Quieres saber más sobre la decadencia de la famosa dinastía del universo creado por George R. R. Martin? A continuación, conoce por qué la Casa Targaryen perdió el Trono de Hierro.

¿POR QUÉ LA CASA TARGARYEN PERDIÓ EL TRONO DE HIERRO?

De acuerdo con el portal Screen Rant, son diversos los factores claves que determinaron la pérdida del Trono de Hierro por parte de la familia Targaryen. En ese sentido, en las siguientes líneas, te revelamos los más importantes:

1. La idea de superioridad de los Targaryen

Si bien Daenerys Targaryen quiso asimilarse a la cultura de Westeros, tal como todos sus antepasados, ella creía en la superioridad de su herencia valyria. Este orgullo, a la larga, fue un problema: los Targaryen actuaban como si el resto estuviera debajo de ellos, al ser especiales.

2. La costumbres de la Casa Targaryen

Aunque el incesto era algo avalado dentro de las costumbres de los Targaryen, relacionarse entre parientes se consideraba como una abominación en Poniente. Este tipo de costumbres los alejaba de la confianza del pueblo, sobre todo considerando a la Fe de Los Siete como la principal religión en estos territorios.

El rey Viserys I Targaryen, la princesa Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryan en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

3. La Danza de los Dragones

Por supuesto, la guerra civil de los Targaryen contribuyó en la gran crisis de esta Casa. Este conflicto, que se desarrollará en la segunda temporada de “House of the Dragon”, fue una de los más grandes peligros para la familia y el final de su legado.

Vale precisar que esta no fue la única lucha interna por el poder. Lo cierto es que esta dinastía se caracterizó por su inestabilidad tras la llamada Danza de los Dragones.

4. La poca habilidad de sus líderes

Gran parte del poder de los Targaryen recaía en sus dragones. Sin embargo, al valorar sus habilidades como gobernantes, solo algunos de sus monarcas fueron considerados “reyes decentes”.

Tras la desaparición de los inmensos seres fantásticos, muchas de las decisiones de los soberanos de la familia debilitaron su mandato y fueron consumidos por su propia importancia individual.

Viserys I, Aemma Arryn, el rey Jaehaerys I, Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

5. El juicio de los Targaryen

“Cada vez que nacía un Targaryen, los dioses tiraban la moneda al aire y el mundo entero contenía el aliento para ver de qué lado caía”. Esta es probablemente una de las frases más famosas sobre la dinastía.

Así, el propio padre de Daenerys fue apodado como “El Rey Loco”. Su hermano Viserys, por su parte, creía tener demasiado derecho para su propio bien y es lo que lo llevó a la muerte.

Finalmente, la protagonista de “Game of Thrones” cayó en el concepto idealizado del legado familiar al creer que era la persona destinada a gobernar el mundo solo porque era capaz de conquistarlo, lo que habría nublado su juicio.

6. La creencia de que las reglas no aplicaban para ellos

Siguiendo con el punto anterior, el gran defecto de Aerys II Targaryen fue pensar que las reglas no se aplicaban para sí mismo, que él era las normas y que podía hacer lo que considerara justo. En ese sentido, mató a Rickard y Brandon Stark sin medir consecuencias, lo que hizo que la rebelión lo derrocara.

Aerys II contempla la ejecución de Brandon Stark en una escena eliminada de "Game of Thrones" (Foto: HBO)

7. La poca acción de Rhaegar Targaryen

De acuerdo con los textos originales, los cercanos a Rhaegar, el hijo primogénito del rey Aerys II y hermano mayor de Daenerys, creían que tenía el potencial para ser un gran gobernante. No obstante, nunca actuó para detener a su padre o a Robert Baratheon.

Fuera del juego, se concentró en su relación con Lyanna Stark y, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde para proceder: toda su familia se vio perjudicada.

8. El incendio de Desembarco del Rey

La caída de Desembarco del Rey, luego del incendio que provocó Daenerys Targaryen en el final de la última temporada de “Game of Thrones”, fue el punto que marcó la caída de la Casa Targaryen.

Después de la masacre de miles de personas, nada aseguraba que nuestra protagonista no vuelva a actuar bajo estos impulsos violentos. Por eso, Jon Snow se dio cuenta de que solo una persona podía acabar con esta amenaza: él mismo. Daenerys perdió, así, la última gran guerra de su familia.

En el último episodio de la temporada 8 de "Game of Thrones", Jon Snow asesina a Daenerys Targaryen (Foto: HBO)

