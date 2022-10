La primera temporada de “House of the Dragon” (”La casa del dragón”) concluyó con un emocionante capítulo, el décimo de la precuela de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”). Así, tras los impactantes momentos que se vivieron, va quedando todo listo para la segunda parte de la producción.

En ese sentido, algunos momentos claves que se observaron en la última entrega de la serie tendrán un papel decisivo en la continuación de la historia. Más allá del inicio de la Danza de Dragones, luego de la reacción de Rhaenyra Targaryen al enterarse de la muerte de Lucerys Velaryon, hoy nos centraremos en el inmenso dragón al que Daemon Targaryen le canta en el episodio.

A continuación, te brindamos la explicación de la importancia del dragón Vermithor en la temporada 2 de la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

¿CÓMO “HOUSE OF THE DRAGON” PRESENTA A VERMITHOR EN EL FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA?

En el final de la primera temporada de la serie, Daemon Targaryen asegura que se necesitan más jinetes de dragones para ganar la guerra contra Alicent Hightower y Aegon II Targaryen. De esta manera, menciona que algunos de estos seres fantásticos están solos en varios lugares alrededor de Westeros (Poniente).

Entonces, acude al encuentro de uno de ellos, cantando en Alto Valyrio e intentando tranquilizarlo. El dragón al que se le acerca tiene escamas color bronce y cicatrices en la cara. Si bien el hermano de Viserys I nunca lo nombra, Ryan Condal, creador de la producción, confirmó que era Vermithor.

“Ese es uno de los dragones no reclamados que vive en Dragonmont: Vermithor, la Furia de Bronce. El dragón del rey Jaehaerys, el rey que vimos en la apertura del primer episodio, el que transmite su sucesión a Viserys”, precisó el showrunner a Variety.

Daemon Targaryen (Matt Smith), a punto de encontrarse con Vermithor en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

De acuerdo con “Fuego y sangre” (”Fire and Blood”), Vermithor es considerado el segundo dragón más grande de todo Westeros, solo detrás de Vhagar, quien tiene como jinete a Aemond Targaryen, y Balerion, criatura que murió antes de los sucesos de “House of the Dragon”.

Así, queda claro que Daemon Targaryen vio la oportunidad perfecta para sumar a este ser fantástico al ejército de los Negros durante el décimo capítulo de la ficción.

Vermithor ruge frente a Daemon Targaryen en el final de la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LA IMPORTANCIA DE VERMITHOR EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Según la obra original de George R. R. Martin, Vermithor tenía cerca de 100 años de edad cuando inició la guerra civil de los Targaryen. En ese sentido, su experiencia en batalla y su inmenso tamaño lo hacen una pieza fundamental para cualquiera de los dos bandos.

Considerando que los Verdes cuentan con Vhagar en sus filas, Vermithor es uno de los pocos seres que se acercan a igualar en dimensiones y poder a la dragona que asesinó a Arrax y Lucerys.

Una fortaleza que Daemon reconoce y, a través de la canción que interpreta, le hace saber a la criatura que pronto tendrá un nuevo jinete. Pues, recordemos que el esposo de Rhaenyra Targaryen ya tiene un dragón para sí mismo, Caraxes.

El ojo del poderoso dragón Vermithor de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIEN LOGRA MONTAR A VERMITHOR SEGÚN LOS LIBROS?

El libro “Fuego y sangre” establece que Rhaenyra y su hijo Jacaerys hacen un llamado a posibles jinetes de dragones para que se sumen a su lucha. Sin embargo, Vermithor se resiste a ser montado por algunas de las personas que optan convencerlo.

Finalmente, es un bastardo llamado Hugh Hammer quien logra montarlo. Se convierte, de esta manera, en el segundo jinete de Vermithor y ambos son claves en las batallas del conflicto. Veremos cómo se presentan estos hechos en las siguientes entregas de la ficción.