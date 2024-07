Los dragones, el fuego y la muerte, elementos que hicieron épica a “Game of Thrones”, no podían faltar en el spin-off “House of the Dragon”. El episodio 4 encendió la temporada 2 de la serie de HBO Max, con la adaptación de la batalla de Rook’s Rest, uno de los más destacados del libro “Fire & Blood” de George R. R. Martin. ¿Cuáles fueron las diferencias entre lo que se vio en la televisión y lo que dice la novela? Aquí te las contamos.

“House of the Dragon” ha tenido una versión destacada de los sucesos contados por Martin en la novela previa a “Juego de Tronos”. Por supuesto que, al tratarse de la televisión, hay algunas licencias que deben tomarse.

Desde la temporada 1, ese ineludible matiz ha hecho que los seguidores de este universo ficcional comparen lo que se muestra en el streaming con la escritura del autor estadounidense. ¿Son muchas las diferencias?

Antes de que te cuente más al respecto, te dejo el tráiler de la temporada 2 de “House of the Dragon”, serie que solo tendrá ocho episodios en la plataforma de streaming Max.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS DE LA BATALLA DE ROOK’S REST EN EL LIBRO Y LA SERIE?

Hay algunas diferencias entre lo que se vio en el episodio 4 de la temporada 2 de “House of the Dragon” y el libro “Fire & Blood” de George R. R. Martin, a pesar de que la adaptación de la serie de Max no ha diferido tanto de la novela.

Una de las más llamativas fue que, en el capítulo, se muestra a un Aemond más decidido de arrasar con todo al ordenar Dracarys a su dragón Vhagar, así eso incluya matar a su hermano Aegon.

Mientras que, en la prosa de Martin, hay más caos dentro de la batalla de Rook’s Rest, lo que le quita la dimensión de intencionalidad de Aemond de matar a quien sea con tal de vencer a sus enemigos.

De igual forma, en la producción televisiva de HBO, no se muestra el cadáver de Rhaenys tras el enfrentamiento de dragones, lo que sí se sugiere en el libro. En las páginas de la novela se detalla que, al terminar la batalla, se halla un cadáver que podría ser Rhaenys, junto a un dragón, pero que el estado de carbonización no permitió asegurar que era de ella.

Rhaenys Targaryen en la batalla más épica de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se encuentra disponible en el catálogo de Max. Para ver las dos temporadas de la producción de HBO, de manera online, debes tener una suscripción a la plataforma de streaming.