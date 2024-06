La temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) ya está aquí, y el primer episodio, estrenado el 16 de junio de 2024, ha dejado a todos boquiabiertos con sus revelaciones. La serie de HBO Max sigue con la violencia y las intrigas de la Danza de Dragones, pero no todo es política y guerra. Como es típico del universo de “Canción de Hielo y Fuego” y “Game of Thrones”, el contenido sexual también tiene su lugar, y esta vez los protagonistas fueron Alicent Hightower y Ser Criston Cole. ¿Se lo esperaban? Aquí te lo cuento.

Una de las escenas más impactantes del episodio muestra a Ser Criston Cole (Fabien Frankel) con la cara entre las piernas de Alicent Hightower (Olivia Cooke), un momento que dejó sin palabras a los espectadores.

“Esto no puede volver a ocurrir”, le dice la reina madre a su escolta personal. Sin embargo, al final del capítulo, los vemos juntos de nuevo, y esta vez no solo están involucrados en sexo oral.

Esta relación clandestina añade una nueva capa de tensión y traición, haciendo que el drama en “House of the Dragon” sea aún más electrizante.

Helaena irrumpió en la habitación de Alicent y la encontró teniendo sexo con Criston Cole (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA LA RELACIÓN ENTRE ALICENT HIGHTOWER Y CRISTON COLE?

Quizás una de las sorpresas más grandes para los espectadores y para los lectores de los libros fue la introducción del romance de la reina Alicent Hightower con su guardia real Criston Cole. Sin embargo, tiene sentido y revela mucho acerca de estos personajes.

Recordemos que, cuando eran jóvenes, Alicent juzgó a Rhaenyra por “no comportarse como es debido” y le tuvo rencor por no seguir las reglas, mientras que ella misma trataba de ser un ejemplo moral. Mientras tanto, Criston Cole vivió su romance con la entonces princesa y fue su mayor protector, hasta que ella le dijo que no iba a huir con él y que solo podían ser amantes secretos, algo que hirió profundamente la masculinidad frágil del caballero.

Pero años después, debo decir “cómo has cambiado pelona”: Alicent está comportándose como no debe y Criston es el amante secreto de la reina, mientras tienen sexo en lo que parece ser la antigua habitación de Rhaenyra. Si algo deja claro es que ambos son unos hipócritas y lo injustos que fueron con la Reina Negra.

Esta relación no solo agrega una capa de complejidad a sus personajes, sino que también subraya la hipocresía inherente en sus acciones y juicios. Alicent, quien alguna vez se posicionó como un faro de moralidad, ahora se entrega a una relación clandestina. Criston, por su parte, quien se sintió traicionado y humillado por Rhaenyra, ahora repite un ciclo similar de secreto y deslealtad.

Además, su relación sirve como un espejo distorsionado de sus pasados conflictos con Rhaenyra. Mientras que Alicent se ve impulsada por sus celos y resentimientos hacia Rhaenyra, Criston encuentra en su nuevo papel una especie de venganza retorcida contra la mujer que una vez amó. Así, ambos personajes muestran una evolución cargada de contradicciones, reflejando cómo el poder y la posición pueden corromper incluso a los más aparentemente virtuosos.