El pasado 23 de octubre, “House of the Dragon”, el spin-off de “Game of Thrones”, mostró el final de la primera temporada en HBO Max, la cual dejó todo listo para “la Danza de Dragones”, el conflicto que incluirá a Rhaenyra, Daemon Targaryen y las otras casa aliadas en la búsqueda del poder y el “Trono de Hierro”.

Y es que el último episodio de la serie de HBO Max mostró varios momentos que influirán en la segunda temporada, como la muerte de Lucerys Velaryon, la traición de los Hightowers que le costó la vida a la hija no nata de Rhaenyra y el gesto de esta última que adelanta que la promesa que le hizo a su padre se romperá, porque se acerca una guerra civil.

Si bien la producción no ha escatimado en recursos para brindar un gran cierre de temporada, se rodaron algunas escenas que no se mostraron en el corte final de la miniserie.

El final de la primera temporada de "House of the Dragon" dejó el camino listo para la Danza de los Dragones (Foto: HBO Max)

LAS ESCENAS ELIMINADAS DE “HOUSE OF THE DRAGON”

La existencia de estos cortes en la serie han hecho que muchos seguidores exijan la liberación de las secuencias, por lo que George RR Martin, la mente detrás de las luchas de Westeros, decidió pronunciarse.

En conversación con Random House, el escritor reveló que existen varias escenas eliminadas en la primera temporada, las cuales probablemente no llegue a publicarse en HBO Max, algo que sí sucede en otras plataformas con producciones originales.

Pese a no ser el responsable de la publicación de material audiovisual o artículos anexos a la serie, los cuales son propiedad de HBO y Warner Bros., el autor reconoció de que existe la posibilidad de que estos cortes no incluidos sean incluidos en la versión Blu-Ray de la saga.

De hecho, no sería la primera vez que se incluyen materiales adicionales en las versiones Blu-Ray de series y películas, una fórmula que muchos estudios implementaron hasta la llegada de las plataformas de streaming.

En el caso del spin-off de “Game of Thrones”, este llegará a las versiones 4K, Blu-Ray y DVD el próximo 20 de diciembre, la cuales incluirán, además de los sucesos vistos en la primera temporada, una hora más de funciones especiales y dos elementos adicionales nunca antes vistos.

Cabe destacar de que, por el momento, no se conoce cuál es el contenido del material eliminado, pero este podría estar relacionado con las interacciones entre personajes, además de varios pasajes de la lucha contra el Cangrejero, ocurrido en el tercer episodio de la saga.