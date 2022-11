“House of the Dragon” culminó su primera temporada el 23 de octubre de 2022 después de 10 capítulos celebrados por los seguidores del universo creado por George R. R. Martin. La precuela de “Game of Thrones” cumplió con las expectativas de lo relatado en el libro “Fuego y sangre”, con todos los riesgos y omisiones que conlleva hacer una adaptación en la televisión. Uno de los detalles más comentados de la serie de HBO Max fue la cantidad de dragones que quedaron a manos de los Verdes de Rhaenyra y los Negros de Aegon II.

La lucha por el trono y el poder se dio en esta primera entrega en torno a la figura del rey Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine. Ante el acecho de la muerte, la familia movió sus fichas para posicionar a sus herederos cerca del monarca.

Así, se ha visto la posición de los Targaryen 200 años antes de los hechos vistos en “Juego de Tronos”, una de las series más exitosas en la historia de HBO. Los dragones, por supuesto, se ganaron su lugar como parte de la fuerza y destrucción de Daenerys en la adaptación de “Canción de hielo y fuego”.

Ahora, en “La casa del dragón”, los dragones también tienen un espacio privilegiado y clave para los acontecimientos que llevaron al deterioro de la casa Targaryen en Westeros. Aquí te contamos de qué manera se han distribuido estas criaturas en la temporada 1 y cómo lo harán después en la siguiente entrega.

¿CUÁLES SON LOS DRAGONES QUE LE PERTENECEN A LOS VERDES Y NEGROS?

Vhagar

Vhagar es el dragón más grande y probablemente más poderoso de “House of the Dragon” y formará parte de los Verdes al ser reclamado por Aemond. Su experiencia en la guerra y su sangre fría para acabar con sus enemigos, como lo hizo con Lucerys Velaryon y Arrax, será de gran utilidad para el equipo de Rhaenyra.

Seasmoke

En cuanto a Seasmoke, todavía no hay nada concreto sobre el equipo en que se encontrará, sobre todo después de que la serie hiciera un giro en la historia canónica y se fingiera la muerte de Laenor Velaryon, el jinete del dragón. ¿Volverá a montar a la criatura para hacer más fuerzas con el equipo de los Negros?

Syrax

Por su parte, Syrax continuará con el equipo de los Negros al tener como jinete a Rhaenyra Targaryen. Esto solo podría cambiar si la producción de “La casa del dragón” hace un nuevo cambio en el canon. De no ser así, este dragón continuará bajo el mando de Rhaenyra durante la guerra civil que se avecina para la temporada 2.

Meleys

Mientras que Meleys formará parte del equipo Negro al ser montado por la princesa Rhaenys, como se ha visto en la serie de HBO Max y en el mencionado libro. Por ello, este dragón tendrá una papel especial durante los hechos que se desarrollarán en la temporada 2 de “House of the Dragon”.

LISTA DE LOS DRAGONES DE “LA CASA DEL DRAGÓN”

Vermax en los Negros

Dreamfyre con los Verdes

Tessarion con los Verdes

Caraxex con los Negros

Stormcloud con los Verdes

Sunfyre con los Verdes

Moondancer con los Negros

Tyraxex con los Negros

Silverwing con los Verdes

Sheepstealer con los Negros

Vermithor con los Verdes

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrenó el domingo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max. La serie emitió 10 capítulos de la temporada 1 de la precuela de “Game of Thrones”. Puedes ver la nueva producción en este enlace.

