De todos los partos que se han mostrado en la primera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español), el de Rhaenyra con Visenya es uno de los más impactantes. Algo que despertó interrogantes, fueron las imágenes de su dragón, Syrax, durante la escena. Aquí les explicaremos qué significa.

En el décimo y último episodio de la serie de HBO Max, Rhaenyra Targaryen recibió la noticia de que su padre, el rey Viserys Targaryen, había muerto. Para empeorar la situación, Rhaenys también le informó que los Verdes habían usurpado el trono y coronaron a su medio hermano, Aegon II Targaryen.

Esto afectó mucho a la princesa, lo que la llevó a entrar en trabajo de parto prematuro. Ella terminó dando a luz, por sí sola, a una bebé que nació muerta, la cual se llamaba Visenya, como una de las esposas de Aegon el Conquistador.

Durante el proceso de ella gritando a todo pulmón, los rugidos de su dragón también pudieron escucharse, al igual que imágenes de la bestia intranquila. A continuación, explicaremos qué significa.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS CORTES A SYRAX DURANTE EL PARTO DE RHAENYRA TARGARYEN?

Las tomas de Syrax durante el parto de Rhaenyra Targaryen tienen el objetivo de representar la fuerte conexión que tiene el dragón con su jinete. Este ha sido un tema que se ha mencionado en múltiples ocasiones, pero nunca se ha llegado a identificar cómo funciona la conexión entre ambos.

Sin embargo, lo hemos podido ver en la práctica, como cuando Syrax rugía, sintiendo el dolor que pasaba Rhaenyra. Mientras ella rechazaba la ayuda de las parteras y Daemon ignora sus gritos, el dragón compartía su sufrimiento.

Rhaenyra Targaryen sostiene a su hija muerta luego de dar a luz en el episodio 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO FUNCIONA LA CONEXIÓN DE UN DRAGÓN CON SU JINETE?

Anteriormente, ya se había podido ver cómo los dragones y sus jinetes se comunican, a veces sin necesidad de hablar (aunque no sabemos si es por una conexión mental o emocional).

En “Game of Thrones”, vimos cómo Drogon fue a rescatar a Daenerys cuando ella se sentía en peligro y estaba apunto de ser asesinada por los Hijos de la Arpía.

En casos más recientes, Meleys supo que no debía quemar a los Verdes, sino solo rugirles en el episodio 9 de “House of the Dragon”.

En el segundo capítulo de la serie, también se habla específicamente que Syrax es muy protectora de Rhaenyra, cuando Otto Hightower intenta llevarla de regreso.

En el caso de Caraxes y Daemon, el dragón siempre aparece sin necesidad de ser llamado, cuando el príncipe intenta intimidar a sus enemigos.

No obstante, son bestias que no llegan a ser domadas por completo, pues tienen sus propias personalidad y emociones. En el capítulo 6, Vhagar se negó, en un principio, a seguir las instrucciones de Laena de quemarla, pues no quería dañarla. El mismo dragón también desobedeció a su siguiente jinete, Aemond, al asesinar a Arrax y Lucerys Velaryon.