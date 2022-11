“House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) terminó su primera temporada de una forma muy impactante luego de la muerte de Lucerys Velaryon. En la serie de HBO Max, mostraron que este evento no fue premeditado, sino que fue una intimidación que se salió de las manos.

Cuando Rhaenyra Targaryen envió a su segundo hijo como emisario a Bastión de Tormentas, se encontró con su tío Aemond Targaryen, a quien le había quitado un ojo varios años atrás.

El hijo de Alicent Hightower empezó a perseguir al joven Velaryon, pero el enfrentamiento escaló cuando Vhagar y Arrax desobedecieron a sus respectivos jinetes. El dragón joven atacó con una llamada a la antigua bestia de Laena Velaryon y esta respondió con una implacable mordida que culminó la batalla en un segundo.

Esta escena, que aparece casi al final del episodio 10 de “House of the Dragon”, pues cualquiera pensaría que los dragones deberían haber obedecido a sus amos. A continuación, les explicaremos por qué sucedió esto.

¿POR QUÉ LOS DRAGONES VHAGAR Y ARRAX DESOBEDECIERON A SUS JINETES?

Tal como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de “House of the Dragon”– e incluso dentro de “Game of Thrones”–, los dragones no son esclavos. Si bien tiene fuertes conexiones con sus jinetes y harán hasta lo imposible por protegerlos, mantienen sus propia personalidad y deseos.

En el episodio 1, Viserys incluso le dice a Rhaenyra que “la idea de que controlamos por completo a los dragones es una ilusión”.

La autonomía de las bestias se ha podido ver en varias ocasiones, como cuando Vhagar se rehúsa, en un principio, a quemar viva a Laena Velaryon. En “Game of Thrones”, Drogon escapó y deambuló por Essos durante varios episodios cuando Daenerys quiso encadenarlo. Estos son algunos ejemplos de las complejas conexiones entre jinetes y dragones.

Vhagar ataca a Arrax en el último episodio de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿Por qué Arrax y Vhagar desobedecieron al atacarse mutuamente? Pues la respuesta incluye varios puntos. El primero es que el dragón de Lucerys Velaryon era joven e inexperto. Incluso antes de cruzarse iniciada la persecución, ya le había repetido que se mantenga tranquilo y siga sus instrucciones.

No podemos descartar que la fuerte tormenta eléctrica y la lluvia estaban poniendo al joven Arrax con los nervios de punta. A eso, hay que sumar el hecho de que fuera perseguido, incansablemente, por el dragón más grande que vivía en ese momento.

Además, Arrax no era el único nervioso. Probablemente, los jinetes también se encontraban igual y transmitieron esas emociones a sus dragones.

Por ello, la bestia alada más joven llegó a su punto máximo y decidió confrontar a Vhagar con una llamarada. Por su parte, el dragón viejo tomó el ataque personal y sin dudarlo, devoró a la pequeña bestia que había osado atacarlo.