Cuando todos pensaban que el final de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) se enfocaría en los Negros, una de las últimas escenas sorprendió al público con la aparición de Aemond Targaryen. En medio de la discusión, reveló que uno de sus ojos se había vuelto azul, lo que despertó muchas interrogantes y aquí te lo explicaremos.

Al final de la serie, Lucerys Velaryon acudió a Bastión de Tormentas para convencer a Lord Borros Baratheon de unirse al bando de Rhaenyra Targaryen. Sin embargo, cuando llegó, se topó con la sorpresa de que Vhagar y su jinete habían llegado antes que él.

Inevitablemente, se inició una discusión entre los príncipes, pues Aemond decidió reclamarle a su sobrino por haberlo hecho perder un ojo. Para crear aún más dramatismo, se quitó el parche que llevaba desde el episodio 8.

En lugar de una cicatriz, mostró que tenía un ojo completamente azul, lo que recordó a muchos de la mirada características de los Caminantes Blanco. A continuación, los explicaremos.

Aemond Targaryen consiguió la alianza con Borros Baratheon al ofrecer casarse con una de sus hijas en el episodio 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ AEMOND TARGARYEN TIENE UN OJO AZUL EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

No se preocupen, Aemon Targaryen no se está convirtiendo en un Caminante Blanco. Cuando Lucerys Velaryon le cortó el ojo de jóvenes, no había forma de recuperarlo, por lo que tuvo que ser retirado.

En su lugar, decidió colocarse un ojo falso hecho de un zafiro, algo diferente y que llegaba a dar un aspecto siniestro. Sin embargo, la mayoría del tiempo utilizaba su parche y la pieza es mencionada en pocas ocasiones en “Fuego y Sangre”, el libro en el que se basa la serie.

Se puede inferir que su intención era sorprender a Luke y recordarle de lo que le quitó. Por ello, luego le insiste en que debe pagarle la deuda con uno de sus ojos.

Lamentablemente, su broma e intimidación, terminó en tragedia cuando Vhagar acabó con Arrax y su jinete, Lucerys, de un solo bocado.

Aemond’s sapphire eye SLAYED AS HELL pic.twitter.com/0Wg35XbFDy — not dua lipa but her gf (@Maria1Lipa) October 24, 2022

¿HAY OTRA PERSONA QUE HAYA TENIDO UN OJO DE ZAFIRO?

En el universo de “Canción de Hielo y Fuego”, no es la primera vez que alguien utiliza un zafiro para reemplazar ojos perdidos. Durante la Era de los Héroes, existió un legendario guerrero conocido como Ser Symeon Star-Eyes (que se traduce en “ojos de estrellas”).

Él no había reemplazado uno, sino dos de los ojos que había perdido en batalla. La historia se basa en canciones, por lo que no se sabe a ciencia cierta si esta pasó de forma canónica, pero puede ser que Aemond Targaryen se haya sentido inspirado por esta leyenda, ya que él también se atribuía ser una gran espadachín.