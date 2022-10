El episodio 8 de “House of the Dragon” se estrenó recientemente, y ha sido uno de los más tristes hasta el momento. La delicada condición en la que se encuentra el rey Viserys Targaryen da lugar a sutiles, pero emotivos momentos dentro de la familia Targaryen.

El capítulo titulado “El señor de las mareas” parte con un salto de tiempo de, aproximadamente, 6 años desde la supuesta muerte de Laenor Velaryon y el inicio de otra Guerra de los Peldaños de Piedra.

En ausencia de Corlys Velaryon, quien esta vez debe luchar solo ante la amenaza en el mar, Rhaenys Targaryen queda a cargo del Trono de Pecios. No obstante, cuando llega la noticia de que la Serpiente Marina ha sido gravemente herida, surge un nuevo conflicto por el poder.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 8 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Rhaenyra, Daemon y su familia viajan a Desembarco del Rey

Rhaenyra y Daemon se enteran de que Corlys Velaryon está malherido y que su hermano, Vaemond, planea pedir que se le nombre como heredero de Marcaderiva. Esto no solo pone en cuestionamiento el derecho de Lucerys Velaryon como hijo de Laenor, sino que también sería un ataque al nombramiento de Rhaenyra como sucesora al Trono de Hierro.

Por ello, deciden viajar, junto a sus hijos, a Desembarco del Rey para proteger el derecho de Lucerys de ser el próximo “Señor de la Mareas”, tal como lo deseaba la Serpiente Marina.

El problema es que Viserys se encuentra muy enfermo, por lo que Alicent y Otto Hightower son los que están gobernando. Cuando Rhaenyra y Daemon llegan a visitarlo, le presentan a sus nietos, Aegon III y Viserys II. No obstante, el rey se encuentra con la mente nublada debido al medicamento para el dolor que le dan constantemente.

4. Aegon II abusó de su sirvienta

Cuando Alicent Hightower está yendo a recibir a Rhaenyra Targaryen, Ser Erryk Cargyll le informa que hay un asunto importante que debe atender en la habitación de su hijo Aegon II Targaryen. La reina se encuentra con la joven que sirve a Helaena, la esposa del príncipe, quien se encuentra completamente asustada e histérica.

Entre llantos, le cuenta que Aegon abusó de ella. Aunque Alicent asegura que cree en su testimonio, la manipula para hacerla entender que nadie más le creerá, por lo que no debe mencionar una sola palabra al respecto. Además de darle una bolsa llena de oro, también la hace tomar el té de luna que se usaba como método abortivo en su época (el cual le fue dado a Rhaenyra en el episodio 4).

Alicent Hightower convence a la sirvienta que no hable sobre el abuso que sufrió a manos de Aegon II Targaryen en el episodio 8 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Alicent luego reprende a Aegon por sus acciones, quien ni siquiera se da cuenta de lo que hizo. Discute con su madre por los altos estándares que siempre han esperado de él y que no desea cumplir. Finalmente, descubrimos que una de las sirvientas de la reina es una espía de Gusano Blanco, es decir, Mysaria.

3. Se resuelve quién será el heredero de Marcaderiva

Vaemond Velaryon estaba confiado en que obtendría el título de heredero de Marcaderiva, pues Alicent y Otto Hightower buscaban desacreditar el derecho de Rhaenyra Targaryen por el trono.

Sin embargo, Viserys aparece y anuncia que él decidirá este asunto. Esto sucede luego de que la princesa le rogara a su padre que la ayudara si es que realmente quería que sea su sucesora.

Rhaenys Targaryen apoya el derecho de Lucerys Velaryon de ser nombrado heredero luego de que Rhaneyra le ofreciera comprometer a sus hijos mayores con Baela y Rhaena Targaryen, el único legado que queda de Laena Velaryon.

Viserys reafirma el derecho de Lucerys y da por terminado el asunto. No obstante, esto no sienta bien a Vaemond quien empieza a hablar de forma insolente no solo al rey, sino también a Rhaenyra y sus hijos. Llama a los jóvenes bastardos y a la princesa una zorra.

El rey se levanta enfurecido y saca su daga de acero de valyrio, exigiendo la lengua de Vaemond. En ese preciso instante, Daemon se coloca detrás del segundo hijo de la Casa Velaryon y corta su cabeza por la mitad en castigo por la ofensa hecha a su esposa. Ante esto, Aemond queda asombrado por la personalidad de su tío.

Vaemond Velaryon pide que lo nombre heredero de Marcaderiva en el episodio 8 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Alicent y Rhaenyra hacen las paces

Viserys hace un último intento de disolver las tensiones entre Alicent, Rhaenyra y sus respectivas familias. Ante las palabras de su padre, Rhaenyra alza su copa para agradecer a Alicent por haberlo cuidado todos estos años. Como respuesta, Alicent también brinda en su favor y asegura que “será una gran reina”.

Sin embargo, la interacción entre sus hijos no es la misma. Aegon intenta provocar constantemente a Jacaerys e, incluso, se le insinúa a su prometida Baela. Luego de que Helaena hiciera su brindis burlándose de la poca atención que le presta su esposo, Jacaerys le ofrece bailar. El ambiente cambia completamente, pues está lleno de música y risas. Viserys puede disfrutar de su familia reunida y sin conflictos finalmente.

Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen sentadas en la mesa juntas, cada una usando sus colores característicos en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Cuando el rey se retira, Aemond hace un brindis por “sus fuertes sobrinos”, un juego de palabra que en inglés hace referencia a los Strong, la familia de la que se rumorea pertenecen en realidad.

Un enfrentamiento surge entre los hijos de cada bando, pero es rápidamente controlado por los guardias del castillo y la mirada desafiante de Daemon. Alicent se disculpa con Rhaenyra por la actitud de sus hijos y le pide que se quede por más tiempo.

1. El rey Viserys muere

Alicent le da más leche de amapola a Viserys para calmar su dolor, pero él piensa que está hablando con Rhaenyra. Le responde a la conversación que habían tenido la noche anterior, en la que la princesa le había preguntado si él creía que la profecía de Aegon el Conquistador, “La canción de hielo y fuego”, era cierta.

El rey aseguró que sí creía en el sueño de Aegon y que ella era la que debía unificar al reino en contra de la oscuridad que se reunía en el norte. Alicent piensa que él está hablando de su hijo Aegon II, por lo que cree que le está diciendo que debe proteger su derecho al trono.

Cuando ella se retira, Viserys está en sus últimos momentos y parece ver a su primera esposa, Aemma Arryn, pues dice “mi amor”, para luego morir.