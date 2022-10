La primera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón”) despertó la nostalgia de los fanáticos que esperaban volver a ver a Poniente en pantallas. Con el anuncio de la temporada 2, lo más probable es que veamos nuevos lugares ancestrales.

Algunas de las locaciones principales que han aparecido, hasta el momento, en la serie de HBO Max, son Desembarco del Rey, Marcaderiva y Rocadragón. Además, se ha mostrado vistazos de Harrenhal y Pentos.

En una reciente entrevista con Variety, Ryan Condal, el showrunner de “House of the Dragon” explicó que la guerra civil, conocida como la Danza de Dragones, se desarrollaría en diferentes partes de Poniente y lugares aledaños.

“La guerra que viene requiere alianzas de diferentes reinos y ejércitos en todo el mapa de Poniente. No creo que vayamos a ser tan vastos como lo fue ‘Game of Thrones’, pero definitivamente habrá nuevos mundos por llegar. Y muchos lugares que no han visto necesariamente en el programa original”, explicó.

LOS NUEVOS LUGARES QUE SE MOSTRARÁN EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

1. Winterfell

Si contamos con que la siguiente temporada no se saltará el proceso de negociación de Jacaerys Velaryon con los Señores de Poniente, entonces podremos ver, nuevamente en pantallas, el castillo de Winterfell. El hijo mayor de Rhaenyra Targaryen deberá convencer a Lord Cregan Stark de sumarse al bando de los Negros.

Si bien la capital del Norte ya ha aparecido en reiteradas ocasiones en “Game of Thrones”, esta vez veríamos los cambios del lugar al haber sido casi 200 años antes.

Winterfell es el castillo ancestral de la Casa Stark y se dice que fue construido por Brandon el Constructor, con la ayuda de gigantes, luego de la Larga Noche. Sin embargo, los Maestres creen que se construyó por partes durante diferentes eras.

2. The Eyrie (El Nido de Águilas)

Antes de llegar al Norte, Jacaerys hará una parada en el Nido de Águilas para tener una audiencia con Lady Jeyne Arryn, la guarda del Valle. Este castillo construido en la cima de una montaña también ha aparecido en “Game of Thrones”. Recordarán el paso de Sansa Stark y Tyrion Lannister cuando Lysa Arryn (antes Tully) era la regente.

El castillo impenetrable fue construido por Roland I Arryn, pues pensaba que la fortaleza de la Puerta de la Luna no se comparaba a otras edificaciones como Casterly Rock y la torre de Antigua. La construcción del Nido de Águilas se realizó durante varias generaciones.

El Nido de Águila es el asentamiento de la Casa Arryn. Ya apareció en "Game of Thrones" y quizás también lo haga en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

3. Oldtown (Antigua) y el Dominio

Dentro del dominio habrán muchas batallas importantes que deberán luchar y Ormund Hightower será el encargado de dirigir las filas de su familia. Por lo que es posible que podamos ver la majestuosa ciudad de Antigua y la torre de los Hightowers.

Una de las batallas en el Dominio se efectúa en Honeywine, un gran río de la zona.

4. Rooks’ Rest (Reposo del Grajo)

Dentro de las Tierras de la Corona, ocurrirá una importante batalla que se desarrollará casi al inicio de la siguiente temporada. La Casa Staton, aliada de los Negros, será atacada por los verdes y pedirán ayuda. Rhaenys Targaryen irá a asistirlos y se desencadenará la Batalla de Reposo del Grajo

5. The Gullet (El Gaznate)

En el episodio 10 de la primera temporada, Lord Corlys Velaryon mencionó que una buena estrategia para presionar a los verdes era tomar control de Gaznate. Este es un estrecho marítimo entre Rocadragón y el Garfio de Massey. Si lo bloqueaban, podrían cortar los suministros del Desembarco del Rey.

Un importante enfrentamiento, llamado la Batalla del Gaznate, ocurrirá aquí en contra de la Triarquía.

6. Las Tierras de los Ríos

El bando de los Negros tendrá su primera victoria rápida en la Batalla de Burning Mill (Molino Quemado) a inicios de la Danza de Dragones. Daemon Targaryen y los Blackwood derrotaron a los Bracken y capturaron Seto de Piedra.