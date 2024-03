Dirigida por Esteban Frears y Jessica Hobbs, “The Regime” es una miniserie de HBO Max creada por Will Tracy, conocido por su trabajo como escritor en el drama “Succession” y en la película “The Menu”. La nueva sátira política sigue a la canciller Elena Vernham, que tras un año liderando un régimen autoritario, trabaja para expandir su poder, no obstante, sus esfuerzos ocasionan que pierda el control de su país.

La producción que no sigue ningún evento o figura de la vida real tiene seis episodios, que se grabaron en Austria en enero de 2023 en el Liechtenstein Garden Palace, parte del Museo de Liechtenstein, en Fürstengasse, en el distrito 9 de Viena. Además, se estrenarán el 3 de marzo de 2024.

Kate Winslet, Martha Plimpton, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Hugh Grant son los protagonistas de “The Regime” que cuenta con Will Tracy como productor ejecutivo y showrunner, mientras que Stephen Frears, Jessica Hobbs, Winslet, Frank Rich y Tracey Seaward también se desempeñan como productores ejecutivos.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE REGIME”

1. Kate Winslet como Elena Vernham

Kate Winslet, recordado por “Titanic” (1997), “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” (2004), “Revolutionary Road” (2008), “Sentido y sensibilidad” (1995), “Mare of Easttown” (2022) y “Avatar: The Way of Water” (2022), asume el rol de Elena Vernham, la canciller Elena Vernham, líder de la ficticia autocracia centroeuropea.

Kate Winslet da vid a a Elena Vernham, quien debe luchar para recuperar el control de su país, en la miniserie "The Regime" (Foto: HBO Max)

2. Matthias Schoenaerts como Herbert Zubak

Matthias Schoenaerts, actor belga que apareció en “Rust and Bone” (2012), “The Danish Girl” (2015), “Bullhead” (2011), “Red Sparrow” (2018), “The Old Guard” (2020), “Amsterdam” (2022) y “The Drop” (2014), da vida a al cabo Herbert Zubak, quien poco a poco se convierte en el hombre de confianza de Elena. Su influencia amenaza con alterar la estructura del gobierno.

Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) al lado de la canciller Elena Vernham (Kate Winslet) en la miniserie "The Regime" (Foto: HBO Max)

3. Guillaume Gallienne como Nicholas

Guillaume Gallienne, actor, guionista y director de cine francés que participó en producciones como “Maryline” (2017), “María Antonieta” (2006), “Yves Saint Laurent” (2014) y “The French Dispatch” (2021), da vida a Nicholas en “The Regime”. Se trata del esposo de la canciller Elena.

Guillaume Gallienne interpreta a Nicholas, el marido de la canciller Elena Vernham, en la miniserie "The Regime" (Foto: HBO Max)

4. Andrea Riseborough como Agnes

Andrea Riseborough, actriz inglesa recordada por “Birdman” (2014), “Oblivion” (2013), “To Leslie” (2022), “Black Mirror” (2017), “Battle of the Sexes” (2017) y “Bloodline” (2016), interpreta a Agnes, la administradora del palacio de Elena y mano derecha de la canciller. Todo lo que hace es para proteger a su pequeño hijo.

Andrea Riseborough como Agnes, la mano derecha de la protagonista de la miniserie "The Regime" (Foto: HBO Max)

5. Hugh Grant

Hugh Grant, conocido por producciones como “Four Weddings and a Funeral” (1994), “Notting Hill” (1999), “Love Actually” (2003), “About a Boy” (2002), “Glass Onion” (2022), “The Undoing” (2020), “Un escándalo muy inglés” (2018), “Paddington 2″ (2017) y “Wonka” (2023), asume el papel del líder de la oposición.

Hugh Grant es el encargado de interpretar al líder de la oposición en la miniserie "The Regime" (Foto: HBO Max)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Regime”:

Michael Colgan como Leo Huber

Alasdair Hankinson como Malcolm

Donald Sage Mackay como Richard

Patrick Fusco como Director

Vinodini Patel como Minister

Danny Webb como Mr Laskin

David Bamber

Henry Goodman como Mr Singer

Stanley Townsend

Louie Mynett

Rory Keenan

Karl Markovics

Pippa Haywood como Susan

¿DE QUÉ TRATA “THE REGIME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Regime” en Max, la serie limitada “cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno que comienza a desmoronarse”.

Por lo visto en el tráiler, la canciller Elena Vernham se vuelve cada vez más paranoica e inestable. Todo empeora cuando recurre a un soldado volátil, Herbert Zubak, quien la motiva a intentar expandir su poder, lo que resulta en el caos.

¿CÓMO VER “THE REGIME”?

“The Regime” se estrenará en HBO Max el domingo 3 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la miniserie de seis episodios solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.