“The Tourist” (“El turista”, en español) terminó con Helen descubriendo lo de Lena y asegurando que no perdonará a Elliot, no obstante, cambia de opinión. En tanto, el protagonista de la serie australiana de BBC y Netflix se traga un puñado de pastillas con un poco de licor. Mientras que en los nuevos episodios del drama más visto del Reino Unido en 2022, la pareja viaja a Irlanda para descubrir más detalles sobre la identidad de Elliot.

La nueva entrega de la ficción creada por los hermanos Williams y Jamie Dornan, que también se desempeñan como productores ejecutivos, tiene seis capítulos, y cuenta con el regreso de Jamie Dornan como protagonista. En conversación con Variety, el actor admitió que estaba “emocionado” de volver para una nueva temporada.

“Estoy increíblemente emocionado de continuar la historia con ‘The Tourist’. Harry y Jack Williams son escritores brillantes, y no puedo esperar a que el público vea qué tan bien se utiliza Irlanda y sus personajes para mantenerlos adivinando a medida que avanza la historia...”

Además de Dornan, Danielle Macdonald, Greg Larsen, Victoria Haralabido y Shalom Brune-Franklin regresan en la temporada 2 de “The Tourist”, mientras que Conor MacNeill, Olwen Fouéré, Francis Magee, Mark McKenn, Nessa Matthews y Diarmaid Murtagh se unen al elenco.

LISTA DE LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “THE TOURIST”

1. Conor MacNeill como Ruairi Slater

Conor MacNeill, que participó en series como “The Fall”, “Peep Show”, “Derry Girls” e “Industry”, da vida al detective Ruairi Slater, “que conoce a Helen al principio de la serie y se ve envuelto en la investigación de estas dos familias en guerra en las que Elliot Stanley también está muy involucrado”, dijo el actor irlandés a la BBC.

Conor MacNeill interpreta a Ruairi Slater, un policía local, en la temporada 2 de "The Tourist" (Foto: BBC/ Netflix)

2. Olwen Fouéré como Niamh Cassidy

Olwen Fouéré, actriz, escritora y directora irlandesa de teatro, cine y artes visuales que ocupó el puesto 22 en la lista de The Irish Times de los mejores actores de cine de Irlanda, asume el rol de Niamh Cassidy, la líder de una de las dos familias rivales y una dura mujer con una gran conexión con Elliot.

Olwen Fouéré como Niamh Cassidy, una mujer irlandesa con una gran conexión con Elliot, en la temporada 2 de "The Tourist" (Foto: BBC/ Netflix)

3. Francis Magee como Frank McDonnell

Francis Magee, que ha aparecido en “Layer Cake2 (2004), “Brighton Rock” (2010), “Game of Thrones” (2011-2012) y “Rogue One: A Star Wars Story” (2016), interpreta a Frank McDonnell en la segunda temporada de “The Tourist”. Se trata de la líder de la familia McDonnell y de acuerdo con la descripción de la BBC es “una persona fría, tranquila y autoritaria” y “respetuosa de la historia y el pasado”.

Francis Magee como Frank McDonnell, el patriarca de una familia poderosa, en la temporada 2 de "The Tourist" (Foto: BBC/ Netflix)

4. Mark McKenna como Fergal McDonnell

Mark McKenna, principalmente conocido por ser el protagonista de la película “Sing Street” y la serie “Wayne”, asume el papel de.Fergal McDonnell, el miembro más joven de la segunda familia rival, los McDonnell, pero a diferencia del resto, no está interesado en la venganza.

Mark McKenna asume el rol de Fergal, el menor de la familia McDonnell, en la temporada 2 de "The Tourist" (Foto: BBC/ Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “The Tourist”:

Jamie Dornan como Elliot Stanley

Danielle Macdonald como Helen Chambers

Greg Larsen como Ethan Krum

Victoria Haralabidou como Lena Pascal

Shalom Brune-Franklin como Luci Miller

Nessa Matthews es Orla McDonnell

Diarmaid Murtagh es Donal McDonnell

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “THE TOURIST”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 2 de “The Tourist”, “Elliot y su aliada Helen viajan a Irlanda en busca de respuestas sobre la identidad de Elliot, pero en cambio, se ven obligados a enfrentar las peligrosas consecuencias de sus acciones pasadas”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE TOURIST”?

La segunda temporada de “The Tourist” se estrenó originalmente en BBC One en el Reino Unido y en Stan en Australia el 1 de enero de 2024, y estará disponible en Netflix desde el jueves 29 de febrero.