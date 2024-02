La primera temporada de “Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español), live-action de Netflix basado en la serie animada de Nickelodeon, se estrenó el 22 de febrero de 2024, pero los fanáticos de la historia de Aang y los usuarios de la popular plataforma de streaming ya preguntan por una segunda entrega.

La ficción creada por Albert Kim cuenta con un elenco conformado por actores como Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Ken Leung, Maria Zhang, Elizabeth Yu, Lim Kay Siu, Amber Midthunder, Yvonne Chapman y Tamlyn Tomita.

En los primeros episodios de “Avatar: The Last Airbender”, Aang, el joven Avatar, debe aprender a dominar los cuatro elementos y restablecer el equilibrio en un mundo amenazado por la Nación del Fuego, un enemigo tan ambicioso como despiadado. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“AVATAR: THE LAST AIRBENDER”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del live-action dirigido por Michael Goi y Roseanne Liang, sin embargo, el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios que continúe con las aventuras de Aang, Katara y Sokka.

Al final de la primera temporada de “Avatar: The Last Airbender”, el osado plan de Zhao para debilitar a la Tribu Agua lleva a la Nación del Fuego hacia el norte. Cuando la batalla da un giro oscuro, Aang se vuelve más poderoso. No obstante, el Señor del Fuego Ozai tiene un plan B.

En conversación con Entertainment Weekly, el showrunner Albert Kim dijo que “las tres temporadas de la serie animada tienen lugar esencialmente en el transcurso de un año calendario. No había manera de que pudiéramos hacer eso. Así que tuvimos que diseñar esta primera temporada, especialmente, para dar cabida a la posibilidad de que transcurriera algún tiempo entre la primera y la segunda temporada”.

Esta declaración confirma que hay planes para una segunda y tercera entrega. Además, explicó que para resolver el conflicto del tiempo “eliminaron” el “tictac del reloj” asociado con el cometa Sozin. “El cometa era su reloj. Eliminamos ese reloj en particular de nuestro programa por ahora, porque no podíamos saber exactamente cuántos años tendrían nuestros actores para las temporadas siguientes”.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a dichas cifras decidir renovar o cancelar una serie.

Azula (Elizabeth Yu) dirige al ejercito de la Nación Fuego al final de la primera temporada de "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

“Avatar: The Last Airbender” está disponible en Netflix desde el 22 de febrero de 2024, por lo tanto, para ver los ocho episodios del live-action solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.