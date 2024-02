Gordon Cormier es el protagonista de “Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español), adaptación live-action de Netflix basada en la serie animada de Nickelodeon. La serie creada por Albert Kim tiene ocho episodios que se estrenarán el 22 de febrero de 2024.

Kiawentiio Tarbell, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Ken Leung, Maria Zhang, Elizabeth Yu, Lim Kay Siu, Amber Midthunder, Yvonne Chapman, Tamlyn Tomita, Casey Camp-Horinek, C. S. Lee, Danny Pudi, James Sie, Rainbow Dickerson y George Takei también son parte del elenco de la serie de fantasía y aventura.

Pero ¿sabías que algunos de estos actores prestaron sus voces a personajes de la serie original? ¿De quiénes se trata y a quiénes interpretan en “Avatar: The Last Airbender”, dirigida por Michael Goi y Roseanne Liang?

LOS ACTORES DE LA SERIE ORIGINAL QUE SON PARTE DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”

1. Daniel Dae Kim

Antes de interpretar al Señor del Fuego Ozai en la serie live-action de Netflix, Daniel Dae Kim fue la voz del General Fong, un oficial del Reino Tierra, en la serie animada de Nickelodeon. Además, fue Hiroshi Sato, fundador de Future Industries y padre de Asami Sato, en “The Legend of Korra”.

El papel del Señor del Fuego Ozai, el líder despiadado y motivado de la Nación del Fuego, en la producción original estuvo a cargo de Mark Hamill.

Daniel Dae Kim le dio voz al General Fong en la serie animada "Avatar: The Last Airbender" y en el live-action interpreta al Señor del Fuego Ozai (Foto: Nickelodeon)

2. James Sie

James Sie, quién asume el rol del comerciante de col en “Avatar: The Last Airbender”, también desempeñó ese papel en la ficción animada. Aunque fue concebido como un personaje secundario, el vendedor de verduras en Omashu, se convirtió en un favorito de los fanáticos.

“Probablemente fue la celebridad más grande que tuvimos en el set”, dijo el showrunner Albert Kim a Entertainment Weekly. “Todos querían tomarse una selfie con James, especialmente cuando se puso su disfraz, incluido yo”.

James Sie le dio voz al comerciante de col en la serie animada "Avatar: The Last Airbender" y repite el papel en el live-action (Foto: Nickelodeon)

3. George Takei

En la primera temporada de la serie de Nickelodeon, George Takei, recordado por interpretar a Hikaru Sulu en “Star Trek”, le dio voz a un ejecutor de la Nación del Fuego conocido como el Guardián. Mientras que en la producción de Netflix desempeña el rol de Koh, un espíritu antiguo y depredador conocido por robar los rostros de sus víctimas. Papel que en la versión animada recayó en Erik Todd Dellums.

George Takei le dio voz al Warden de la Nación Fuego en la serie animada "Avatar: The Last Airbender" y en live-action interpreta a Koh (Foto: Nickelodeon)

4. Clyde Kusatsu

Clyde Kusatsu, quien es parte del elenco de la serie de Netflix, pero su rol aún no ha sido revelado, dio voz a varios personajes de “Avatar: The Last Airbender” y “The Legend of Korra”. Entre ellos, Monk Pasang, un maestro aire de alto rango en el Templo Aire del Sur; el narrador que contó la historia de los “caminantes aéreos”; y el hombre de Makapu Village que fue atacado por un oso ornitorrinco.

Clyde Kusatsu le dio voz a Monk Pasang en la serie animada "Avatar: The Last Airbender" y su rol en el live-action es un misterio (Foto: Nickelodeon)