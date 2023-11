“Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español) es la esperada adaptación live-action de Netflix de la querida serie animada homónima de Nickelodeon de 2005. La producción creada por Albert Kim contará con ocho episodios que se estrenarán el 22 de febrero de 2024.

La ficción de fantasía y aventura sigue a Aang, el joven Avatar, mientras aprende a dominar los cuatro elementos (Agua, Tierra, Fuego y Aire) para restablecer el equilibrio en un mundo amenazado por la aterradora Nacion Fuego. Katara, Sokka y Zuko también los acompañarán en su camino de aprendizaje.

Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee y Daniel Dae Kim son los protagonistas de “Avatar: The Last Airbender”, que cuenta con un elenco conformado por actores como Elizabeth Yu, Ken Leung, Amber Midthunder, Arden Cho, Danny Pudi y muchos más.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”

1. Gordon Cormier como Aang

Gordon Cormier, actor canadiense de ascendencia filipina que interpretó a Joe en “The Stand”, da vida a Aang, un maestro aire de 12 años que estuvo congelado en el hielo durante 100 años. Al despertar, descubre que todos los demás Maestros Aire fueron eliminados por la Nación del Fuego, así que busca derrotar a la nación corrupta.

Gordon Cormier como Aang en el live action "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)

2. Kiawentiio Tarbell como Katara

Kiawentiio Tarbell, conocida principalmente por su papel de Kakwet en la tercera temporada de la serie “Anne with an E”, asume el rol de Katara, una niña de 14 años que es la última maestra agua de su aldea, debido a que su madre y la de Sokka fuera asesinada por la Nación del Fuego.

Kiawentiio Tarbell como Katara en la serie live-action “Avatar: The Last Airbender” (Foto: Netflix)

3. Ian Ousley como Sokka

Ian Ousley, que anteriormente participó en “Physical”, “El míster”, “13 Reasons Why”, “Young Sheldon” y “Sorry for your Loss” interpreta a Sokka en “Avatar: The Last Airbender”. Se trata del hermano de Katara que se convierte en el cuasi-líder de su aldea después de que su padre partiera en una expedición.

Ian Ousley como Sokka en la serie “Avatar: The Last Airbender” (Foto: Netflix)

4. Dallas Liu como Zuko

Dallas Liu, que hizo su debut actoral en “Tekken” y apareció en “PEN15″ y “Legendary Dudas”, encarna a Zuko, el exiliado Príncipe Heredero de la Nación del Fuego que se une a su deshonrado tío Iroh en una misión para capturar al Avatar para tranquilizar a su padre, el Señor del Fuego Ozai.

Dallas Liu como Zuko en la serie live-action “Avatar: The Last Airbender” (Foto: Netflix)

5. Paul Sun-Hyung Lee como Iroh

Paul Sun-Hyung Lee, que apareció en series como “Little Mosque on the Prairie”, “Covert Affairs”, “Degrassi: The Next Generation”, “The Mandalorian”, “Private Eyes”, “The Book of Boba Fett” y “Ahsoka”, interpreta a Iroh, un general retirado de la Nación del Fuego y el mentor de Zuko.

Paul Sun-Hyung Lee como Iroh en la serie “Avatar: The Last Airbender” (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco “Avatar: The Last Airbender”:

Elizabeth Yu como Azula

Daniel Dae Kim como el Señor del Fuego Ozai

Maria Zhang como Suki

Tamalyn Tomita como Yukari

Casey Camp-Horinek como Gran-Gran

Tribu Agua

Amber Midthunder como la Princesa Yue

A Martinez como Pakku

Irene Bedard como Yagoda

Joel Oulette como Hahn

Nathaniel Arcand como el Jefe Arnook

Meegwun Fairbrother como Avatar Kuruk

Reino Tierra

Arden Cho como June

Utkarsh Ambudkar como el Rey Bumi

Danny Pudi como The Mechanist

Lucian-River Chauhan como Teo

James Sie como el comerciante de repollo

Nación de Fuego

Momona Tamada como Ty Lee

Thalia Tran como Mai

Ruy Iskandar como el teniente Jee

Hiro Kanagawa como el Señor del Fuego Sozin

CS Lee como Avatar Roku

François Chau como El Gran Sabio

Ryan Mah como el teniente Dang

Mundo espiritual

George Takei como la voz de Koh

Randall Duk Kim como la voz de Wan Shi Tong