En los 70 años que transcurren entre “Avatar: The Last Airbender” y “The Legend of Korra” , el mundo cambia drásticamente. Los avances tecnológicos que fueron atrofiados por la Guerra de los Cien Años explotan tras la derrota del Señor del Fuego Ozai, lo que lleva a una revolución industrial masiva. Naturalmente, los desafíos del Avatar en este nuevo mundo son diferentes a los que enfrentó Aang durante su lucha contra la Nación del Fuego, por ello, es apropiado que Korra sea un Avatar muy diferente.

Korra se diferencia de Aang en los desafíos que enfrenta, pero también en su propia personalidad y enfoque de los deberes propios de un Avatar. Por ejemplo, Donde Aang es tranquilo y pacifista, Korra es contundente y combativa.

Tanto Aang como Korra cambian significativamente desde el primer episodio hasta el último, pero así como sus naturalezas inherentes son diferentes, sus viajes para convertirse en Avatares también son únicos. Claro está que también tienen una serie de similitudes importantes entre ambos: Aang y Korra se dan cuenta de sus identidades muy jóvenes. Es una tradición que al Avatar se le informe de su identidad a los 16 años, pero a Aang se le comunica a los 12 y Korra se entera incluso antes.

Si bien muchas comparaciones entre ambos personajes se centran en quién es el mejor Avatar o el doblador más fuerte, su relación es más compleja. Es importante observar sus personalidades y habilidades, pero para obtener una imagen completa y en qué se diferencian, también es necesario ver las diferencias en sus desafíos y en sus enfoques a esos desafíos. A continuación, Screen Rant detalla más sobre estos puntos.

Tanto Aang como Korra cambian significativamente desde el primer episodio hasta el último, pero así como sus naturalezas inherentes son diferentes, sus viajes para convertirse en Avatares también son únicos (Foto: Nickelodeon)

DIFERENCIAS ENTRE AANG Y KORRA

1. AANG NUNCA QUISO SER EL AVATAR, KORRA SÍ

Esta distinción es fundamental para comprender las diferencias entre Aang y Korra. En las propias palabras de esta última: “Todo lo que siempre quise ser fue el Avatar”. En tanto, Aang dijo: “nunca quise serlo”.

El hecho es que Aang llega a un mundo que necesita desesperadamente al Avatar de una manera muy abierta, mientras que el mundo en la época de Korra parece dedicado a demostrar que el Avatar es irrelevante. Esto hace que los arcos de Aang y Korra sean casi espejos el uno del otro: Aang tiene que aprender a aceptar su identidad como el Avatar cuando “el mundo más lo necesitaba”, mientras que Korra tiene que descubrir cómo ser el Avatar en un mundo que parece estar moviéndose más allá de ella.

Asimismo, Korra se prepara para su papel de Avatar desde muy joven. Sin embargo, ese papel no resulta ser lo que espera. En esta nueva era moderna, donde existen los medios de comunicación y las elecciones democráticas, ella está sujeta a un escrutinio mucho mayor que Aang o cualquier otro Avatar anterior. Además, pese a que el Avatar siempre fue famoso, Korra es la primera en convertirse en una celebridad.

Este no es el tipo de Avatar para el que Korra fue entrenada. Fue criada de forma aislada por un antiguo grupo de líderes espirituales para ser igual que Aang, pero se da cuenta que el mundo ya no necesita este tipo de Avatar. Por el contrario, Aang nunca recibe ningún entrenamiento formal de Avatar, salvo unas pocas semanas con los altos monjes del Templo del Sur.

El principal desafío de Aang es prepararse para un papel que nunca quiso realmente, en cambio, el desafío de Korra es aceptar que el papel para el que fue entrenada no es el que debe realizar.

En las propias palabras de korra: “Todo lo que siempre quise ser fue el Avatar”. En tanto, Aang dijo: “nunca quise serlo” (Foto: Nickelodeon)

2. AANG ES PACIFISTA, KORRA UNA LUCHADORA

Este es el punto de comparación más común entre los dos Avatares. Aang es un Maestro Aire de principio a fin. Incluso después de aprender todos los demás elementos, el Aire Control sigue siendo su firma en el combate. Esto se debe a que Aang rara vez pelea a la ofensiva. Gana siendo “rápido o inteligente”, en sus propias palabras.

En tanto, Korra lucha inmensamente con el Aire Control. Puede parecer una Maestra Agua, pero tiene el alma de una Maestra Fuego. Esto explica que la primera demostración real de su talento para el control que se muestra en “La leyenda de Korra” es su última prueba de Fuego Control. Esa pelea muestra exactamente quién es ella: una luchadora engreída, extravagante y físicamente agresiva con una fuerza increíble.

Korra se convierte en una experta maestra de metales más adelante en el programa, una habilidad que Aang nunca fue capaz de dominar, posiblemente debido a sus luchas con las disciplinas de Tierra Control.

Finalmente, la personalidad agresiva de Korra es más que una simple inclinación a pelear. Derriba puertas a patadas. Evita la cortesía. A menudo amenaza con violencia física. Es audaz, segura de sí misma, pero también se vuelve más reservada y considerada, más delicada en su enfoque de las situaciones y más sensible a los matices.