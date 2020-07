Muchos recuerdan “Avatar: la leyenda de Aang” como una de sus series favoritas de la infancia. No solo porque trataban temas maduros y tópicos interesantes como el control de los elementos, sino que había un alivio cómico que, en el caso de los protagonistas, siempre era brindado por Sokka, el hermano de Katara.

Curiosamente, él ha sido desde siempre uno de los personajes más queridos de la serie por su sentido del humor, aunque nunca pudo tener control de ningún elemento en el programa de televisión. Aún así, supo convertirse en un gran espadachín y estratega para ayudar al equipo a derrotar a Ozai y a la Nación del Fuego.

Con la llegada de “La Leyenda de Korra”, muchos se preguntaron qué había pasado con los antiguos miembros del equipo original, pero solo algunos de ellos se mostraron como partes activas en el crecimiento de Korra como Avatar. Aang ya había fallecido y no había rastros de Sokka más allá de un par de recuerdos.

¿Qué pasó con él luego de los eventos de “Avatar: The Last Airbender”? Existen muchas teorías de lo que sucedió luego de la historia original de Nickelodeon que también se confirman en “La Leyenda de Korra”, pero otras se han mantenido como un misterio, pero incluso los creadores de la serie han dado algunas explicaciones al respecto.

¿QUÉ PASÓ CON SOKKA? ¿CÓMO MURIÓ LUEGO DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

Sokka, el hermano de Katara que brindaba el alivio cómico de la serie (Foto: Nick)

Gracias a un material original que se lanzó después de que “Avatar: The Last Airbender” terminó, el resto de la vida de Sokka ha sido revelado y explorado. Una vez que el mundo comenzó a volverse pacífico, el material indica que Sokka finalmente regresó a la Tribu Agua del Sur para seguir su propio camino.

Aunque tuvo algunas aventuras más con Aang, Katara, Zuko y Toph, Sokka finalmente se convirtió en el Jefe de la Tribu Agua del Sur y sirvió en el Consejo de la República Unida. Una vez que Sokka se hizo adulto, los detalles sobre su vida son un poco más difíciles de conseguir, y eso incluye los detalles que rodearon su muerte.

El último avistamiento conocido de Sokka se produjo en 158 AG, cuando tenía 74 años. En esta ocasión, Sokka y otros protegieron a Korra, la próxima Avatar, de un grupo llamado Loto Rojo. Pero, cuando la historia principal de “The Legend of Korra” tiene lugar en 170 AG, Sokka ya había fallecido.

Entonces, Sokka murió en algún momento entre 158 y 170 AG, y se cree que la causa de la muerte es natural, ya que habría tenido entre 74 y 86 años. La falta de información concreta sobre la muerte de Sokka es el resultado directo de su papel limitado en “The Legend of Korra”, ya que la historia giraba en torno a otros personajes.

Sokka solo apareció en algunos flashbacks y los creadores de la serie Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko no creían que hubiera un momento adecuado para contar lo que le sucedió a Sokka después de “The Last Airbender”, además de confesar cómo murió, ya que era un evento importante, pero sin relevancia para la historia de Korra.

En una vieja entrevista con ScreenCrush, DiMartino dijo: “Recuperar a los viejos personajes es divertido, pero tiene que haber una historia específica por la que están de regreso”. En la misma entrevista, Konietzko mencionó que hasta el episodio más corto contaba algo en “The Legend of Korra”, por lo que no había tanto tiempo para incluir una historia que no era relevante para la nueva Avatar.

Si bien el futuro de Sokka después de “The Last Airbender” no ha recibido mucha atención, muchos de sus amigos han tenido historias más desarrolladas. “The Legend of Korra” reveló cómo y cuándo murió Aang, mostró cómo Aang y Zuko reformaron el mundo y le dieron a Katara un papel destacado.

Los aspectos de lo que le sucedió a Toph también se han revelado a través de “The Legend of Korra” y otros materiales de canon. A medida que el mundo de “Avatar: The Last Airbender” continúa expandiéndose, es de esperar que en algún momento se centre más en Sokka, pero por ahora todos son teorías.

Por ejemplo, algunos comentan que él es el padre real de Suyin Beifong, una de las hijas de Toph que claramente tiene el mismo color de piel que su supuesto padre y es muy diferente a su hermana Lin Beifong. Además, otros aseguran que Sokka era el padre de Senna, la madre de Korra, pero no hay nada asegurado y solo los creadores de la serie tienen estas respuestas.

