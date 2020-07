Hace poco se hizo viral una diputada chilena que corrió como Naruto a modo de celebración en plena Cámara de Diputados. Pamela Jiles confesó que había sido una promesa que hizo en sus redes sociales, una acción que ha causado polémica en todo Chile y que ha puesto nuevamente el “Naruto Run” entre lo más buscado.

De hecho hace un año también se hizo viral por todo el movimiento que se originó en Internet sobre la invasión del Área 51 para liberar a los supuestos alienígenas que se encontraban allí. Específicamente hablando, se hizo viral cuando un joven pasó corriendo en plena transmisión de noticias de la KTNV Channel 13 Las Vegas.

Pero a todo esto, ¿acaso el famoso “Naruto Run” es efectivo? Existen muchos canales de YouTube que han intentado demostrar esto a través de la ciencia y utilizando ejemplos reales, y la gran mayoría ha llegado a una conclusión: la corrida que hace Naruto en el anime no es más efectiva que la técnica que utilizan corredores profesionales.

Esta teoría, ya que no puede comprobarse porque Naruto es un personaje ficticio, fue contrastada incluso con una medallista de oro olímpica en el canal de Because Science, un video donde se explican los motivos por los cuales no es efectivo este modo de correr comparando las velocidad de Jeneba Tarmoh al hacer ambos estilos.

Pero hay un dato interesante de todas estas pruebas que podrían usarse para el otro lado de la teoría, probando de hecho que el “Naruto Run” es más efectivo que cualquier técnica de los corredores profesionales: estas técnicas están diseñadas para un escenario real y no uno ficticio donde las velocidades aumentan considerablemente.

Tal como explica The Film Theorists en su canal de YouTube, todos basan sus explicaciones en la Fuerza de Arrastre y su ecuación de cálculo. La fuerza de arrastre es la fuerza de resistencia causada por el movimiento de un cuerpo a través de un fluido, como el agua o el aire. Una fuerza de arrastre actúa opuesta a la dirección de la velocidad de flujo que se aproxima y se calcula de esta manera:

La fuerza de arrastre y su ecuación (Foto: TheFilmTheorists)

Si bien es un poco complicado de entender la ecuación, básicamente señala que mientras un objeto sea más rápido, la fuerza de arrastre del aire será más intensa, y es por este motivo por el cuál los aviones y autos de carrera tienen un diseño aerodinámico para reducir esta fuerza y dejar pasar el aire.

El mismo concepto se aplica para cualquier objeto, pero es un hecho que los humanos no son tan rápidos, entonces no es necesario hacer poses como el “Naruto Run” al correr porque la resistencia del aire no es tan fuerte. Al ir al mundo de Naruto, ya estamos hablando en otros términos.

La fuerza de arrastre es mayor con respecto a la velocidad que va una persona u objeto (Foto: TheFilmTheorists)

En un mundo donde los ninjas utilizan técnicas que igualan las velocidades del rayo, sus reacciones deben ser extremadamente rápidas, al igual que su aceleración para correr de un lado a otro. Si llegan incluso a ser más rápidos que el sonido, entonces el valor de la resistencia del aire y la fuerza de arrastre se elevan a niveles que matarían a cualquier humano de recibirlo de golpe.

¿Cómo sobreviven entonces los ninjas del mundo de Naruto? Así es, con la pose del famoso “Naruto Run”. The Film Theorists también hace referencia a un estudio de la NASA donde se confirma que cambiando el modelo aerodinámico de un objeto, puede reducir esta fuerza hasta casi un 50% de su totalidad.

La fuerza de arrastre disminuye si el objeto es más aerodinámico hasta un 95%, pero un humano llegaría hasta un 48% (Foto: TheFilmTheorists)

Con esto en mente, la teoría de que la corrida de Naruto es mucho más eficiente que cualquier otra técnica para correr es válida, siempre y cuando nos refiramos al mundo de Naruto en donde los ninjas alcanzan niveles inimaginables al momento de correr.

