“Avatar: The Last Airbender” ha ganado una renovada popularidad recientemente después de que la serie, y su secuela, “The Legend of Korra”, estuvieran disponibles en Netflix en los Estados Unidos. Una de las series de dibujos animados más queridas de Nickelodeon, “Avatar” fue creada por Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino y se emitió en la red de 2005 a 2008.

“Avatar” tiene lugar en un mundo donde los humanos tienen la capacidad de manejar los elementos, dividido en cuatro naciones: el Reino Tierra, la Nación del Fuego, las Tribus del Agua y los Nómadas del Aire. Aang es el Avatar, bendecido con la capacidad de manejar los cuatro elementos, pero con la tarea de guardar el equilibrio en el mundo.

La serie cuenta como Aang es encontrado por Sokka y Katara, emprendiendo así un viaje al rededor de su mundo buscando a sus próximos maestros para aprender a manejar los elementos y así enfrentar a Osai, el Señor del Fuego, que está a punto de conquistar el resto del mundo para la Nación del Fuego.

Sin embargo, las aventuras de Aang, Katara y Sokka empezaron de una manera diferente en el piloto que los directores Michael Dante Dimartino y Bryan Konietzko crearon para Nickelodeon. Por ello, Screenrant hace un listado de algunas cosas que cambiaron a diferencia del primer episodio de la serie televisiva.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL PILOTO DE “AVATAR: LA LEYENDA DE AANG” CON EL PRIMER EPISODIO?





El piloto, que anteriormente solo estaba disponible bajo demanda, se emitió durante una transmisión en vivo del backstage en el canal de Twitch de Nickelodeon, que presentaba el contenido de sus creadores profundizando en las disciplinas de artes marciales, así como parte de la producción detrás de la serie en sí. A partir del minuto 43, se puede ver el piloto completo.

La secuencia del inicio : en ambas versiones, Katara narra la introducción, pero en la versión no emitida, entra en muchos más detalles al describir la desaparición del Avatar y cómo ella y su hermano descubrieron a Aang en el iceberg. La secuencia termina con Katara explicando que Aang debe dominar los cuatro elementos para derrotar al Señor del Fuego Ozai, y que Katara y Sokka se han dedicado a mantenerlo a salvo. Si bien la secuencia del título no transmitida sigue siendo buena, apresurarse a través del descubrimiento de Aang en el iceberg significa que no dedica suficiente tiempo a establecer las relaciones que definen el resto de la serie.

Aang en el Iceberg: en el episodio no emitido, el encuentro de Aang se resume en el piloto. El piloto original continúa con Aang, Katara (llamada Kya originalmente) y Sokka, que ya huyen de la Nación del Fuego en Appa, esquivan bolas de fuego y aterrizan rápidamente en una isla para refugiarse. Si bien la versión final del piloto se toma su tiempo para desarrollar la dinámica entre Aang, Katara y Sokka, esta versión comienza con el grupo ya establecido y se dirige a una ubicación identificada.

El piloto de "Avatar: The Last Airbender" era muy diferente al capítulo original emitido por Nickelodeon (Foto: Twitch)





El Príncipe Zuko: el inicial mayor enemigo de Aang también es diferente; en la versión final del piloto, parece estar vagando sin rumbo y tratando de encontrar al Avatar; en esta versión, ya lo ha encontrado y está persiguiendo a Aang y sus amigos siendo netamente malvavo.

La Serpiente de Agua: esta curiosa serpiente se utilizó en el episodio 12 de la temporada 2 de "Avatar: The Last Airbender", pero desde la introducción del piloto podemos ver que es una criatura importante. Sin embargo, solo aparece para complicar las cosas al Avatar y sus amigos para luego tener un presunto final bajo el poder del fuego de Zuko.

El tío Iroh : Iroh no aparece en el episodio piloto no emitido en absoluto, dejando al príncipe impetuoso sin una mano que lo guíe. Mientras el Príncipe Zuko todavía está persiguiendo al Avatar para restaurar su honor, en el piloto no emitido le dice a Sokka que si coopera con la Nación del Fuego, Zuko puede evitar que Ozai lo lastime, y nunca menciona su exilio. ¿Acaso pudo haber existido Avatar sin Iroh?

Momo y el águila de Zuko: Zuko también tenía un compañero animal en el piloto, que no apareció en la serie final: un águila. Originalmente pensado como un contraste para el lémur de Aang, Momo, el cuervo de Zuko es una parte importante del episodio no emitido. El cuervo le trae a Zuko la noticia de que Sokka ha sido capturado, y el cuervo de Zuko pasa la mayor parte del episodio luchando contra Momo.

El estado Avatar: En el piloto no emitido, Aang puede entrar fácilmente en el estado Avatar mientras lucha contra Zuko, y aparentemente controla el poder sin ninguna dificultad. Parte de esto se debe a que los co-creadores Michael DiMartino y Bryan Konietzko aún no habían finalizado la compleja mitología de la serie y aún estaban descubriendo cómo implementar el estado Avatar en el programa. Sabiendo que una parte importante del viaje de Aang se centra en su miedo al estado Avatar, es extraño verlo dominar el poder con facilidad en el piloto original.

La historia en sí: el piloto no emitido en la televisión no concuerda con ningún otro episodio del programa, simplemente tuvo la intención de presentar a sus personajes principales, sus poderes, las dinámicas de las relaciones y un boceto general de cómo serían los episodios, llenos de acción en peleas, una moraleja y la demostración del control de los elementos.

