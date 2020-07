En “The Shadow of Kyoshi”, la segunda novela previa a “Avatar: The Last Airbender”, se reveló la historia de Szeto, otro Avatar anterior a la época de Aang. Asimismo, a lo largo de “El último maestro del aire” y “Leyenda de Korra”, aparecieron diferentes encarnaciones del Avatar.

Por eso, ScreenRant compartió una lista con todas las diferentes encarnaciones del Avatar, clasificadas por edad. Entre los más conocidos están Roku, Kyoshi y Yangchen.

KYOSHI

Kyoshi fue un Avatar del Reino Tierra nacida inmediatamente después del Avatar Kuruk. Ella demostró no temerles a sus enemigos porque creía que solo la verdadera justicia podía traer la paz. Además, de ser el Avatar más alto también fue el que más vivió, estuvo en el universo 230 años.

Al ser una de las favoritas de los fanáticos, cuenta con una serie derivada del autor FC Yee que tienen lugar casi 400 años antes de los eventos de “Avatar: The Last Airbender” y se centran en los primeros años de Kyoshi.

Kyoshi vivió 230 años (Foto: Nickelodeon)

WAN

Wan fue el primer Avatar que vivió diez mil años antes de la época del Avatar Korra. Cuando tenía 20 años se fusionó con Raava, y aunque hasta sus últimos años intentó mantener la paz no lo consiguió. Sin embargo, el espíritu de la luz le aseguró que siempre estarían juntos a través de todas sus vidas y así empezó el Ciclo Avatar. Wan vivió hasta los 160 años.

Wan vivió hasta 160 años (Foto: Nickelodeon)

YANGCHEN

Yangchen fue un Avatar nacida en los Nómadas Aire que sucedió al Avatar de fuego sin nombre y precedió al Avatar Kuruk, además, fue el último Avatar nacido en los Nómadas Aire antes de Aang. Ella creía en vivir en sacrificio, cumpliendo con sus deberes, por eso no hubo guerras en su vida. Esta Avatar vivió hasta los 155 años.

Yangchen vivió hasta los 155 años (Foto: Nickelodeon)

AANG

A los 12 años, Aang fue congelado en un iceberg durante 100 años, despertó teniendo biológicamente la misma edad y se encontró con un mundo sumido en la guerra. Fue uno de los primeros en aprender el arte antiguo de la Energía Control y fue el primer Avatar visto utilizando esta técnica, y le pasó su conocimiento a Korra.

Aang murió a los 66 años, debido a su tiempo en el iceberg, pero considerando que empezó la serie a los 112 años, vivió 54 años adicionales.

Aang murió a los 66 años, debido a su tiempo en el iceberg (Foto: Nickelodeon)

ROKU

Roku fue un Avatar nacido en la Nación del Fuego, y se presentó en forma de espíritu ante Aang para ser su fuerza orientadora a lo largo de su misión de terminar con la Guerra de los Cien Años. Él murió a los 70 años, mientras intentaba evitar que un volcán destruyera a isla en la que vivía. Aunque su amigo Sozin llegó a ayudarlo, finalmente lo dejo morir.

Roku murió a los 70 años (Foto: Nickelodeon)

KURUK

Kuruk fue el Avatar que murió más joven, específicamente a los 33 años. El día de su boda, su prometida fue absorbido por el Mundo de los Espíritus, así que cada año intentaba recuperarla, en una de esas ocasiones su espíritu se encuentra con Aang.

Kuruk murió a los 33 años (Foto: Nickelodeon)

KORRA

“The Legend of Korra” se desarrolla 70 años después de los eventos de “Avatar: The Last Airbender”. Con la asistencia del espíritu de Aang, Korra, quien nació en la Tribu Agua del Sur, adquirió la capacidad de hacer Energía Control y tras conectarse con sus vidas pasadas, adquirió la capacidad de entrar al Estado Avatar a su voluntad.