En junio de 2019, Eliza Taylor y Bob Morley sorprendieron al mundo entero con el anuncio de su boda, ya que esa fue la primera vez que aceptaban públicamente su relación. Desde entonces, han mantenido en estricto privado los detalles sobre su romance; sin embargo, más de un año después, la protagonista de “The 100” contó su historia de amor.

Mediante una publicación de Instagram, la actriz australiana contó al mundo cómo se enamoraron, cómo pasaron de ser buenos amigos a ser novios, cómo le propuso matrimonio y cómo llevan la vida de casados.

“Esto no es exactamente como me imaginaba contando la historia de cómo Bob y yo nos juntamos, pero me siento obligada a compartirlo”, empieza Eliza Taylor. “En París, esperaba ansiosamente la llegada de mi mejor amigo... No había visto a Bob desde que terminamos de filmar a principios de febrero de 2019 y muchas cosas habían pasado en ese momento. Acababa de salir de una relación y él también. Estaba a punto de mudarme a un nuevo departamento con Nina en Vancouver, y Bob acababa de terminar su primer corte de directores. Nos unimos al dolor de la ruptura, como lo hacen los amigos, y hablamos sobre el desalentador proceso de volver a estar soltera. Nos reímos y lloramos”.

La interprete que da vida a Clarke en “The 100” confesó que en ese momento “se sentía como si la relación entre nosotros pudiera estar evolucionando, pero era demasiado pronto para ambos”.

Bob Morley y Eliza Taylor se casaron en junio del 2019

EL ROMANCE DE ELIZA TAYLOR Y BOB MORLEY

Eliza contó que todo cambió a partir de marzo de 2019, cuando "estaba desempacando el departamento en el que Nina y yo habíamos firmado un contrato de arrendamiento por un año y Bob había venido a terminar de empacar el departamento en el que vivía durante el rodaje. (Bob Morley) Él vino para ayudar a establecer nuestro nuevo lugar cuando de repente, me invitó a salir. Parecía una tontería ya que habíamos sido amigos durante tanto tiempo, de hecho, ¡pensé que estaba bromeando! Pero me reí y dije que sí... Para nuestra sorpresa, la cita fue un éxito. Honestamente, fue como si alguien hubiera encendido una luz, y realmente nos estuviéramos viendo por primera vez".

Poco después, Eliza Taylor y Bob Morley volvieron a Australia para visitar a sus familias y comenzaron a pensar en sus planes a futuro. “En abril de 2019, mientras estábamos sentados en el porche de la casa de su hermana mientras contemplamos la granja, hablamos sobre el futuro, de lo que queríamos que fueran nuestra vida”, continuó la actriz de 30 años.

Eliza Taylor y Bob Morley se conocieron cuando empezaron a trabajar en "The 100" (Foto: Instagram / Eliza Taylor)

“Queríamos las mismas cosas. Vivir en el campo, tener hijos, seguir nuestros sueños en Los Ángeles mientras tenemos una base sólida en Australia. Y tan fácil como esa conversación llegó, también lo hizo la propuesta. Dijimos: ‘Queremos esta vida, la queremos juntos, así que no perdamos más tiempo y casémonos’. Un mes después, nos casamos en la cima de una montaña en Hawai”.

Tras la boda, los intérpretes australianos compraron una casa y una granja en su país natal. “Tenemos nuestro hogar para siempre y ahora estamos felizmente casados. Él es amable, amoroso y sensible. Él me conoce mejor de lo que a veces me conozco a mí misma y yo a él. Tener una década de amistad detrás de nosotros solo fortalece nuestra relación con cada día que pasa. No importa la condición del mundo, el estado de ánimo del día, los desafíos y triunfos que enfrentamos, hay confianza, hay compasión y hay honestidad. Y estamos muy felices”, finalizó Taylor.